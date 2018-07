16-jährige Bikerin schwer verletzt

Eine 16-Jährige ist am Samstag morgen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die Jugendliche fuhr gegen 07.55 Uhr mit ihrem Leichkraftrad auf der Landesstraße von Rattstatt in Richtung Ellenberg. Auf Höhe von Schweizerhof kam sie aus unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie streifte einen Leitpfosten und stürzte auf den Grünstreifen, wo sie nach etwa 85 m liegen blieb. Die 16-Jährige wurde dabei schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro.