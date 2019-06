Eine Jugendliche ist am Dienstagabend bei einem Unfall leicht verletzt worden.

Ein 20 Jahre alter Autofahrer war am Dienstag gegen 20:30 Uhr in der Abt-Kuno-Straße unterwegs und übersah an der Einmündung der Uhlandstraße eine von rechts kommende 16-Jährige auf einem Kleinkraftrad. Die 16-Jährige stürzte bei dem Zusammenstoß von ihrem Zweirad und zog sich leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 2.500 Euro.