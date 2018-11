141 Firmen sind bei der Ausbildungsmesse

Gute Zeiten für Jugendliche, die eine Ausbildung machen möchten: Es gibt deutlich mehr Stellen, als Bewerber. Den richtigen Beruf zu finden aber bleibt eine Herausforderung. Deshalb gibt es die Ausbildungs- und Studienmesse in Ellwangen. Am Samstag, 24. November, stellen sich 141 Betriebe am Kreisberufsschulzentrum, dem Hariolf-Gymnasium und der Eugen-Bolz-Realschule vor.

Jahr für Jahr präsentieren sich mehr Betriebe bei der Messe in Ellwangen. Für Jugendliche und ihre Eltern ist das eine gute Gelegenheit, sich umfassend zu informieren.Wie wichtig das ist, macht Elmar Zillert, Leiter der Agentur für Arbeit, die die Messe gemeinsam mit der Stadt und dem Landkreis veranstaltet, deutlich. Jeder sechste Auszubildende bricht seine Ausbildung ab, auch jeder dritte Studierende gibt auf. Oft hört Zillert dann den Satz, „Ich habe mir das ganz anders vorgestellt“. Information ist bei der Berufswahl also das A und O. 200 Berufe werden in Ellwangen vorgestellt, dazu kommen 18 000 Studiengänge. Das ist zu viel Input für vier Stunden.

Deshalb gibt es die Broschüre Start it, die an allen Schulen ausliegt, aber auch bei den Behörden des Landkreises, bei der Agentur für Arbeit und im Rathaus der Stadt Ellwangen zu haben ist. So können sich die Jugendlichen im Vorfeld genau überlegen, welche Firmen sie besuchen wollen. Denn für alle 141 reicht die Zeit nicht, sind sich Oberbürgermeister Karl Hilsenbek und Landrat Klaus Pavel einig, die wieder mit großen Interesse rechnen.