1400 Testamente warten darauf, erfasst zu werden

Zum 31. Dezember 2017 ist die Ära der Amtsnotare in Baden-Württemberg zu Ende gegangen. Rund 300 staatliche Amts- und Bezirksnotariate wurden aufgelöst. Es war eine Herkulesaufgabe, die Strukturänderung quasi über Nacht und bei laufendem Betrieb zu bewältigen. Ein gutes Jahr nach Inkrafttreten ist die Reform noch nicht abgeschlossen.

„Wir schieben eine Bugwelle an Rückständen vor uns her “, erklärt Notarin Judith Lieb. Jeden Monat kommen etwa 100 Sterbefälle hinzu, die erfasst und registriert werden müssen. Die Nachlassverfahren der bisherigen Amts- und Bezirksnotariate in Lauchheim und Ellwangen werden beim Amtsgericht Ellwangen fortgeführt. Es bearbeitet auch die Neresheimer und Bopfinger Nachlassangelegenheiten. „Vor der Reform wurden Nachlassverfahren innerhalb von sechs bis acht Wochen erledigt. Jetzt dauert es mehrere Monate. Das bedeutet einen Stillstand der Rechtspflege“, so Judith Lieb. Das gilt nicht nur für Ellwangen, sondern für ganz Baden-Württemberg.

In den rund 800 Kilo schweren Tresoren in der Sebastian-Merkle-Straße 8, die im Zuge der monatelangen Umbau- und Sanierungsarbeiten eingebaut wurden, lagern derzeit noch 1400 Testamente, die darauf warten, erfasst zu werden. Um die rückständigen Nachlassverfahren schnellstmöglich in den Griff zu bekommen, gibt es eingeschränkte Telefonsprechzeiten. Erfahrene Teilzeitkräfte nehmen die Anrufe entgegen. Das Justizministerium bewilligte Zusatzkräfte bis Ende 2019 und prüft, ob Anpassungen nötig sind. „Man hat uns personelle Verstärkung in Aussicht gestellt“, so Günther Mangold.

820 laufende Betreuungsverfahren

Das Amtsgericht Ellwangen ist nicht nur für Nachlassangelegenheiten wie Ausstellen von Erbscheinen und Testamentseröffnungen zuständig, sondern hat als Betreuungsgericht die Betreuungssachen der früheren Notariate Ellwangen und Lauchheim übernommen. „Alte Betreuungsangelegenheiten sind erfasst. Aktuell bearbeiten wir rund 820 laufende Betreuungsverfahren“, erklärt Notarin Claudia Blattner. Sie wechselte aus dem Landesdienst in Heidenheim nach Ellwangen, ihre Kollegin Judith Lieb aus Neresheim.

Viele Vermögensübersichten, Rechnungslegungen und Berichte sind rückständig. Wir kommen nicht hinterher

Notarin Claudia Blattner

Weil ab Januar 2018 mit der Software des Amtsgerichts gearbeitet wurde, mussten alle Daten noch einmal erfasst werden. „Viele Vermögensübersichten, Rechnungslegungen und Berichte sind rückständig. Wir kommen nicht hinterher“, so Blattner. Als gesetzliche Vertreter volljähriger Menschen, die ihre Angelegenheiten nicht selbst regeln können, sind Betreuer verpflichtet, Vermögensübersichten, Rechnungslegungen und Berichte zu erstellen und sie einmal im Jahr dem Gericht schriftlich vorzulegen. Im Ellwanger Amtsgericht werden sie zentral erfasst. Auch das braucht Zeit.

„Notarinnen und Teilzeitkräfte arbeiten sehr engagiert und über das Obligatorische hinaus“, lobt Amtsgerichtsdirektor Norbert Strecker. Niemand beschwerte sich über die zeitweise verhängte Urlaubssperre. Überstunden wurden klaglos in Kauf genommen. Die Hauptlast der logistischen und organisatorischen Umsetzung der Notariatsreform lag auf den Schultern des Verwaltungsleiters: „Es ist ein Geben und Nehmen“, so Günther Mangold. „Alle schaffen, was sie können.“

„Viele suchen uns zuerst im Amtsgericht am Schönen Graben“, sagt Notarin Manuela Husung. Das Gebäude Sebastian-Merkle-Straße 8 ist eine Nebenstelle des Amtsgerichts. Hier sind Bürgerinnen und Bürger jetzt und in Zukunft an der richtigen Adresse, wenn es um Nachlass- und Betreuungsangelegenheiten geht. Die Notarinnen und ihre Mitarbeiterinnen bitten um etwas Geduld und danken für das Verständnis der Bürger. Beschwerden gab es nur vereinzelt.