1400 Euro für Afrika

Die Ellwanger Initiative „Auf die Maske, fertig, los!“ zieht Bilanz und bedankt sich bei den vielen Beteiligten, die den Erfolg möglich gemacht haben. Innerhalb einer Woche war es möglich, soziale Einrichtungen in Ellwangen mit Mund-Nasen-Masken zu versorgen, als es noch keine in größeren Mengen zu kaufen gab.In ehrenamtlicher Fleißarbeit wurden 1500 Masken genäht. Weitere 1400 Euro übergab die Initiative an Peter Jung vom Verein „Ärzte für Afrika“ als Spende. Foto: privat