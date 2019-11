10 000 Euro für soziale Einrichtungen gespendet

Für die Geschäftsführer der Ellwanger Firma ESW Luft- und Klimatechnik GmbH aus Ellwangen, Richard Gaugler und Herbert Hintz, ist es bereits zur Tradition geworden, die ihren Kunden zugedachten Weihnachtsgeschenke in Spenden umzuwandeln. In einer Feierstunde bekamen Vertreter von fünf Organisationen und Vereinen jeweils einen Scheck in Höhe von 2000 Euro überreicht.

Erstmals wurde der Verein „ASHA – Hoffnung für Bangladesch“ bedacht. Der Verein setzt sich für die Verbesserung von Gesundheit und Bildung in dem Land ein. Die fünfte Grundschule, die der Verein betreut, ist im Bau und schon bald können hier 150 Kinder unterrichtet werden. Ebenfalls zum ersten Mal bedacht wird die „Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Kreisvereinigung Dillingen an der Donau“. Die „Solidarität Mnero“ unterhält in Tansania Schulen und ein Hospital. Vor Ort war hier der Lauchheimer Arzt Friedhelm Bernreiter.

Weitere Spendenschecks erhielten die Stiftung Valentina in Ravensburg und das Ellwanger Hospiz Sankt Anna. Foto: ESW Luft- und Klimatechnik