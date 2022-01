1000 Jahre Kalter Markt in Ellwangen

Eigentlich ist der Kalte Markt Veranstaltung nicht aus dem Kalender der Stadt Ellwangen wegzudenken. Dennoch müssen Pferdefreunde und Liebhaber des Marktes dieses Jahr bereits zum zweiten Mal darauf verzichten. Die Ipf- und- Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten will trotzdem zusammen mit der Stadt Ellwangen in den kommenden Tagen den Kalten Markt begehen. Den Anfang macht ein Blick in die über 1000-jährige Geschichte des Marktes.

Begonnen hat alles im Jahr 764: Die Brüder Hariolf und Erlolf gründeten in Ellwangen ein Kloster und brachten die Reliquien der Märtyrer Meleusippus, Eleusippus und Speusippus mit. Die drei stammten aus Kappadokien in der heutigen Türkei. Der Überlieferung nach erlitten sie um das Jahr 175 nach Christus das Martyrium. Da die drei Pferdezüchter waren, werden sie bei Pferdekrankheiten angerufen und heute noch als Pferdeheilige verehrt. Die Verehrung dieser drei Heiligen bildete vermutlich den Hintergrund für die Entstehung des Kalten Markts. Der „Kalte Messtag“, wie er früher genannt wurde, wurde in Ellwangen erstmals 1353 erwähnt.

Wie der frühere Ellwanger Stadtarchivar Immo Eberl in seiner Abhandlung „Der Kalte Markt und die Ellwanger Jahrmärkte“ schreibt, entstanden Jahrmärkte und Messen in allen größere Städten, so eben auch in Ellwangen. Damit das Angebot der Händler eine genügende Nachfrage fand, wurden Märkte und Messen früh mit kirchlichen Feiern, etwa den Patronatsfesten der Kloster- und Pfarrkirchen, verbunden. Dadurch strömte eine große Käuferschicht nach dem Kirchgang auf den Markt. In der Regel kann die Forschung nicht klären, ob diese Märkte von den politisch bestimmenden Persönlichkeiten bewusst eingeführt wurden oder ob die Märkte aufgrund des Heiligenfestes langsam gewachsen sind.

Die Abtei Ellwangen hat in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhundert nachweislich vier Jahrmärkte besessen. Das waren der Kalte Markt am Tag des heiligen Antonius von Theben und der heiligen Drillinge Eleusippus, Meleusippus und Speusippus, der Grasmarkt am Tag des heiligen Sulpicius (23. Mai), der Veitsmarkt am Tag des heiligen Vitus (15. Juni) und der Herbstmesstag oder Michaelismarkt am fünften Tag nach Michaelis (3. Oktober). Als fünfter Jahrmarkt kam spätestens ab 1477 der Markt am „Weißen Sonntag“ hinzu. Er wurde am ersten Fastensonntag abgehalten und fiel somit je nach dem Datum des Osterfestes entweder in den Februar oder den März.

Im 17. Jahrhundert wurde der Kalte Markt auf den Montag nach dem Dreikönigstag verlegt. Der Name rührt daher, weil der Monat Januar in der Regel der kälteste Monat des Jahres ist. Oft wurden in früheren Jahren Temperaturen von minus 20 Grad und zum Teil auch noch darunter gemessen. Dann waren dick vermummte Pferdehändler, Pferdezüchter, Käufer und schnaubende Pferde zu sehen, denen der Atem an der Nase und an den Nüstern zu Eis gefror.

Der Pferdehandel wurde bis in die 70er-Jahre des 20. Jahrhunderts lebhaft betrieben. Zu früheren Zeiten waren die Marienstraße und die Spitalstraße die Orte des Pferde- und Viehhandels. Alte Aufnahmen belegen, dass dort die Tiere in Reih und Glied zum Verkauf standen. Es wurde gefeilscht, und nach alter Väter Sitte wurde ein Kauf mit einem Handschlag besiegelt. Im Jahr 1813 wurden zum Beispiel rund 1000 Pferde aufgetrieben und 447 Pferde verkauft; ebenso wechselten 146 Ochsen und Stiere den Besitzer. Der Gesamterlös lag bei 47 311 Gulden. 1890 benötigte man zum Abtransport der Pferde und Rinder 54 Bahnwaggons, von denen 22 nach Heilbronn gingen, zwölf nach Stuttgart und 13 nach Bad Mergentheim.

Anfang der 1950-er Jahre ging der Pferdehandel zurück. Dieser Trend setzte sich Jahr zu Jahr fort. Ein wichtiger Grund war die technische Entwicklung in der Landwirtschaft. Traktoren übernahmen auf dem Feld die Arbeit der Pferde. Der Kalte Markt erlebte einen Wandel: Anstatt des Pferdehandels stand immer mehr die Zucht im Vordergrund.

Und so ist es bis heute. Die Prämierung auf dem Ellwanger Schießwasen am Montagvormittag zeugt davon. Züchter aus der gesamten Umgebung stellen ihre Pferde vor und hoffen dabei auf eine gute Bewertung der strengen Preisrichter. Wer einmal eine Siegerstute mit nach Hause genommen hat, der kann stolz auf seine Pferdezucht sein.