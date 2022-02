„1000 Jahre Berufserfahrung“: Ellwanger Klinik ehrt Jubilare

An der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik sind Jubilare und ausscheidende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt worden.

Pandemiebedingt war an der Ellwanger Klinik auch in diesem Jahr keine gemeinsame Feierstunde möglich. Die Standortleitung gratulierte jedoch jedem Mitarbeiter einzeln zur langjährigen Verbundenheit. „Wir freuen uns sehr, dass uns so viele Kolleginnen und Kollegen so lange die Treue gehalten und sich über lange Jahre für unsere Sankt Anna-Virngrund-Klinik eingesetzt haben“, so der kaufmännische Standortleiter Berthold Vaas. „Wenn wir die Berufserfahrung aller zusammenrechnen, kommen heute ziemlich genau 1000 Jahre Erfahrung in der Klinik zusammen“, so der Standortleiter.

25-jähriges Dienstjubiläum feierten: Swetlana Back, Maria Baier, Ute Bayrle, Brigitte Böhm, Carmen Dauser, Helga Dietz, Heike Elmer, Frank Klein, Monika Rief, Roswitha Vierkorn und Ulrike Wirth.

40-jähriges Dienstjubiläum feierten: Ingrid Bühler, Rita Lack, Edeltraud Mayer und Petra Seitz.

In den Ruhestand verabschiedet wurden: Waltraud Binder, Klaudia Brenner, Gudrun Dietterle, Johannes Hieber, Irmgard Köder, Eugen Maile, Olga Mendel-Haag, Anneliese Muck, Silvana Nikolajek, Ludmilla Samilkina, Anita Schenk, Elisabeth Schmadlak, Elvira Schneider, Dr. Manfred Stier, Ursula Ernst und Ingrid Wagner sowie Ute Kornaker und Berta Schulz (beide auch 25-jähriges Jubiläum).