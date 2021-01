1000 Dosen Kutteln für den guten Zweck

Die Firma expert Schlagenhauf stiftet am kommenden Samstag, 9. Januar, 1000 Dosen Kutteln für einen guten Zweck. An einem Stand auf dem Ellwanger Wochenmarkt werden die beiden Geschäftsführer von expert Schlagenhauf, Thomas und Uwe Stoll, gemeinsam mit Oberbürgermeister Michael Dambacher und Bürgermeister Volker Grab sowie dem Kuttelkocher Albert Winkler vom Gasthaus „Kronprinzen“ die Dosen zum Kauf anbieten.

Jede Dose kostet fünf Euro. Der Erlös des Verkaufs wird an die Weihnachtsaktion der Stadt Ellwangen gespendet. Mit dem Geld sollen dann bedürftige oder in Not geratene Bürger der Stadt unterstützt werden.

„Wir wollten einerseits den Kalten Markt, der leider ausfällt, ins Bewusstsein rücken. Andererseits wollen wir mit dieser Aktion auch einen Benefizzweck verbinden“, sagt Thomas Stoll im Vorfeld.

Für Ellwangens OB Michael Dambacher begrüßt die Initiative. Zum einen, weil das traditionelle Kuttelessen damit nicht komplett ins Wasser fallen wird, zum anderen, weil mit dem Kauf einer Dose Menschen geholfen werden kann. Mit den Worten „Die Tradition lebt“, dankte Dambacher deshalb den Brüdern Stoll für ihre Idee. Die Aktion findet im Zeitraum von 8 bis 12 Uhr auf dem Marktplatz statt.

Die Veranstalter bitten darum, die geltenden Corona-Regeln einzuhalten. Es gilt eine Maskenpflicht. Die Liebhaber von Kutteln können alternativ auch außerhalb dieser Aktion bei den Ellwanger Metzgereien und in der Gastronomie die Traditionsspeise erwerben.