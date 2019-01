100 Konfirmanden entdecken die Diakonie

Eine Möglichkeit, die Diakonie und ihre Einrichtungen in Ellwangen kennenzulernen, hatten rund 100 junge Protestanten des evangelischen Kirchenbezirks beim Konfirmandentag. Dabei besuchten die 13- und 14-Jährigen verschiedene Einrichtungen in Ellwangen.

Bei diesem großen „Konfi-Tag“ des evangelischen Kirchenbezirks Aalen und des evangelischen Bezirksjugendwerks Aalen konnten sich die jungen Leute von zehn Workshops und Seminaren ein bis zwei aussuchen, um diakonische Einrichtungen näher kennenzulernen. Das Angebot reichte von der Sucht- und der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung über Notfallseelsorge, Weltladen, Erste Hilfe beim Roten Kreuz und Gehörlosenseelsorge bis hin zur Tagesstätte der Gemeindepsychiatrie.

Unter dem Titel „Heimatlos und fremd“ bestand auch die Gelegenheit, sich in der Landes-Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge (LEA) mit der Lebenssituation von geflüchteten Menschen zu beschäftigen. „Zeit, Abschied zu nehmen“ hieß es dagegen beim Besuch des stationären Hospizes Sankt Anna der Anna-Schwestern.

Ellwanger Tafelladen versorgt rund 4000 Menschen

Im Ellwanger Tafelladen ging es um die Situation von Menschen mit geringem Einkommen, für die „Lidl und Co. schon Luxus sind“. In Deutschland gebe es rund 940 Tafeln, in Baden-Württemberg 140 und im Ostalbkreis mit Läden in Schwäbisch Gmünd, Heubach, Aalen, Bopfingen und Ellwangen insgesamt fünf, sagte Geschäftsführer Tilmann Haug. Jeder Achte in Deutschland lebe unter der Armutsgrenze. In Ellwangen habe man 1000 Berechtigungsausweise ausgegeben. Da die meisten Familie haben, würden über die Tafel rund 4000 Menschen versorgt. Täglich kämen etwa hundert Kunden. Die Tafel dürfe nur Lebensmittel abgeben, die sie gespendet bekomme, so Haug. In Wien werde täglich so viel Brot weggeworfen, wie Salzburg braucht, berichtete Haug zum Erstaunen der Jugendlichen.

Mit dem Konfirmandentag sollten die Jugendlichen die Möglichkeit haben, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und den Anderen wahrzunehmen, erklärten die geschäftsführende Jugendreferentin Verena Gemperlein, Jugendreferent Alexander Blümel und Bezirksjugendpfarrer Marco Frey. Die Veranstaltung endete mit einem Gottesdienst in der Stadtkirche. Eine weitere Gruppe von 70 Konfirmanden besucht die Diakonie in Ellwangen am Samstag, 16. Februar.