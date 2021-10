10 000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Eine 22-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr in der der Konrad-Adenauer-Straße auf einen Wagen vor ihr aufgefahren. Durch den Aufprall wurde dieses Fahrzeug auf das davor stehende Auto eines 76-Jährigen geschoben. An den drei Autos entstand ein Schaden von insgesamt rund 10 000 Euro.

Der Unfall passierte auf Höhe eines Supermarktes in Fahrtrichtung Aalen. Der 76-Jährige im vordersten Auto hatte wegen stockendem Verkehr anhalten müssen. Während der nachfolgende 23-jährige Autofahrer noch rechtzeitig bremste, erkannte die 22-jährige dritte Autofahrerin die Situation zu spät und fuhr auf. Dadrurch kam es zum Domino-Effekt.