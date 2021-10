0:2 – FCE-Mädels verlieren zu Hause

Am 5. Spieltag sind U 17-Fußballerinnen des FC Ellwangen im Waldstadion auf die B-Juniorinnen des SV Eutingen getroffen.

Die Eutinger bekamen bereits in der dritten Minute einen Freistoß zugesprochen, aus dem das frühe 0:1 resultierte. Die Ellwanger wollten sich das nicht gefallen lassen. Wenige Minuten später, in der 9. Minute, spielte Ellwangens Ophelia Stange die Eutinger gekonnt aus. Ihr Schuss prallte an der Latte ab und ging nach dem Nachschuss von Lea Buchstab nur knapp am gegnerischen Tor vorbei. Der Rest der ersten Halbzeit verlief ausgeglichen und beide Mannschaften hatten gute Chancen.

Nach der Halbzeitpause waren die Eutinger Gäste spielbestimmend, während die Ellwangerinnen nur schwer zurück in das Spiel fanden. So kam es in der 44. Minute zum 0:2. Die Eutinger machten viel Druck und ließen vor allem in ihrer eigenen Hälfte der Heimelf kaum Raum zum Spielen. In der 70. Minute ergab sich eine gute Aktion für die Ellwangerinnen, die Jana Köder mit einem Schuss Richtung Tor abschloss. Der Ball zischte knapp am Tor vorbei. Allerdings war der FCE in der zweiten Halbzeit nicht mehr so präsent wie in der ersten Halbzeit, konnten aber jedoch des Öfteren die Bälle der Gegner erobern und gute Konter herausspielen. Die Partie lief ohne Nachspielzeit bis zu der 80. Minute, endete mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter Samuel Rettenmeier und mit einer Ellwanger Niederlage.