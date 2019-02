Von Aalener Nachrichten

Die SHW High Precision Casting Technology GmbH in Königsbronn wird voraussichtlich ihren Betrieb einstellen müssen. Das hat der vorläufige Insolvenzverwalter Martin Mucha von der Stuttgarter Kanzlei Grub Brugger den 162 Mitarbeitern am Freitag in einer Mitarbeiterinformation mitgeteilt. Das Unternehmen befindet sich aktuell im dritten Insolvenzverfahren innerhalb von fünf Jahren. Bereits im Oktober 2018 wurde der Gießereibetrieb eingestellt.

SHW High Precision Casting Technology hat sich als Gießerei auf die Produktion von Walzen ...