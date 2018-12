Überm Hariolf-Gymnasium leuchtet ein Stern

Der „Stern über dem Hariolf-Gymnasium“ hat den Weg gezeigt und die zahlreichen Besucher sind ihm gefolgt. Das weihnachtlich geschmückte Foyer war übervoll, als Schulleiter Martin Ries die Schüler und Gäste zum Weihnachtskonzert begrüßte.

Lieder und Moderation des Abends behandelten die Hektik der Vorweihnachtszeit, in der sich die fleißigen Engel und Nikolaus den Stress der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest sparen und sich den eigentlichen Werten der Weihnachtszeit widmen möchten, was einige Lieder zum Ausdruck brachten. Moderator Marcel Fuchs zitierte dazu nach Joachim Ringelnatz: „Die besinnlichen Tage um Weihnachten haben schon manchen um die Besinnung gebracht.“

Musiklehrerin Kühnle, die auch die Gesamtleitung inne hatte, war als Chorleiterin und Organisatorin in ihrem Element. Ihr junger Chor der 5. Klassen, zu Beginn in Begleitung der Instrumentalgruppe mit einem Geigensolo von Pauline Böpple, intonierte„Leuchte mein Licht“, „Alle Jahre neu“ und „Das Lied vom Schenken“. Beeindruckend war die Instrumentalgruppe, die erst seit kurzem in Kooperation mit der Musikschule Ellwangen unterrichtet wird.

Fuchs erinnerte nach der Pause, in der die Gäste mit Glühwein und Plätzchen bewirtet wurden, an die Werte der Weihnachtszeit: Zuwendung, Menschlichkeit, Zeit füreinander. Der Chor der 6. Klassen und die Instrumental-AG unter Leitung von Lehrer Wollenhaupt beeindruckten mit „Stern von Bethlehem“ und „Tell it on the Mountain“, „La Mourisque“ und „Saltarello“.

Das Gitarrenensemble geleitet von Musiklehrerin Ute Gentner von der Musikschule brachte Bekanntes zum Weihnachtsfest, wie „Es ist für uns eine Zeit“, dem „Drummer Boy“ mit zwei Jungs am Cajon und „Noel d’enfant“ mit einem Solo von Leif Reeb. Großen Anklang fand das Concerto G-Dur von Vivaldi mit Miriam Kratz an der Violine und Jonathan Dick am Klavier und wurde mit reichlichem Beifall belohnt.

Die Brücke von der Traditionen zur Moderne fand der Chor der Oberstufe mit „Es ist ein Ros’ entsprungen“ und „Joy into the world“ unter Mitwirkung der Schulband, die den ganzen Abend über im Einsatz war.

Vor dem abschließenden „Fröhliche Weihnacht überall“ gesungen vom Publikum und allen Mitwirkenden bedankte sich Schulleiter Martin Ries bei den Besuchern, Akteuren und Lehrern mit Wünschen für ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.