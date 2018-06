Überall Baustellen

Autofahren in der Ellwanger Innenstadt ist derzeit kein Vergnügen. An der Siemensbrücke, an der Kreuzung bei den Stadtwerken und in der Wolfgangstraße – überall wird gebaut. Das heißt Stau und längere Umwege.

Wer derzeit in der Innenstadt von A nach B will, muss schon überlegen, auf welchem Weg das überhaupt geht. Normalerweise kommen Autofahrer an zwei Stellen über die Bahnlinie: Über die Südtangente und die Siemensbrücke. Letztere wird wie die Brücke über die Jagst derzeit saniert. Beide sind wenigstens in eine Richtung befahrbar, nämlich in Richtung Haller Straße. Die Fahrtrichtung bleibt auch, wenn die anderen Brückenhälften saniert werden. Das wird voraussichtlich Ende Juli der Fall sein.

Seit März wird an den Brücken gebaut. Beide sind schon einige Jahrzehnte alt: Die Brücke über die Jagst wurde 1969 als Spannbetonbrücke gebaut. Die Siemensbrücke kam dann 1977 dazu. Die Sanierung dauert bis Ende Oktober, ob es dabei bleibt, hängt aber auch vom Wetter ab. Dass die Sanierung sieben Monate dauert, liegt daran, dass die Brücken komplett saniert werden müssen, das heißt der Belag, die Abdichtung, die Fahrbahnübergänge, die Entwässerung, die Geländer und die Brückenkappen sowie die Betonoberflächen müssen grundlegend erneuert oder instand gesetzt werden, schreibt das Regierungspräsidium Stuttgart auf unsere Anfrage. Sehr aufwendig seien vor allem die Arbeiten über dem Gleisbereich. Hier sind spezielle Schutzmaßnahmen erforderlich, damit die Züge ohne Einschränkungen fahren können.

In den Brückenkappen werden Schutzeinrichtungen wie Geländer und Lärmschutzeinrichtungen verankert. Die Fahrbahnübergänge sind die Nahtstelle zwischen der Brücke und der daran angeschlossenen Straße. Sie sorgen dafür, dass die Verformungen und Bewegungen der Brücke aufgenommen und ausgeglichen werden.

In der Wolfgangstraße ging es schnell

Weitere Sanierungen an Brücken auf Bundes- und Landesstraßen sind laut Regierungspräsidium nicht bekannt.

Sehr viel schneller als an den Brücken sind die Arbeiten in der Wolfgangstraße erledigt. Hier werden gerade Wasser- und Gasleitungen erneuert und Leerrohre fürs Breitbandkabel verlegt. Das soll im Juli abgeschlossen sein.

Noch bis Ende September dauern die Arbeiten am neuen Kreisverkehr bei den Stadtwerken. Für Autofahrer ist da eigentlich Schluss, es halten sich aber nicht alle daran. Eigentlich dürfen nur Busse durch die Baustelle fahren. Im Gemeinderat hatte es deshalb den Vorstoß gegeben, den Verkehr auch für Autofahrer frei zu geben. Entschieden ist aber noch nichts.