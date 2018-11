Über 90 Musikschüler zeigen ihr Können

Ein beeindruckendes Zeugnis ihrer Leistungsstärke und der Vielfalt ihres breit gefächerten Angebotes hat die städtische Musikschule am Sonntagabend beim 51. Schulkonzert in der Stadthalle gegeben. Musikschulleiter Moritz von Woellwarth, der durch das abwechslungsreiche Programm führte, hat zu Beginn auf das ereignisreiche Jubiläumsjahr geblickt, in der die Schule ihr 50-jähriges Bestehen feiert.

Den Konzertauftakt machten die Mitglieder des Projekts „Inklusiv – Exklusiv“, Menschen mit und ohne Behinderung, gemeinsam mit dem Chor „Smiling people“ der Stiftung Haus Lindenhof unter der Leitung von Siggi Schlosser (Gitarre). Zu hören waren Udo Lindenbergs „Hinterm Horizont“ und „Applaus, Applaus“ von den Sportfreunden Stiller. Die Leitung hatten Klaus Dietrich und Moritz von Woellwarth. Mit „Summ, summ, summ, Bienchen summ herum“ brillierte der junge Akkordeonspieler Mattheo Schmid zusammen mit seinem Lehrer Martin Abele.

18 Mädchen und Jungs von der musikalischen Früherziehung aus den Kindergärten Sankt Hariolf, Sankt Martin (Braune Hardt) und Rindelbach begeisterten ausdrucksstark mit Steffi Holzwarths kleiner Suite „Aus dem Leben eines Herbstblattes“. Beim Akkordeonspiel von Rebecca Benesch, „Thank you for the music“ von Abba, summte das Publikum mit. Mit einem flotten Sound mit Elementen aus dem Barock, Pop, Jazz und Swing überzeugte das aus dem Jugendblasorchester stammende, fast 30-köpfige Blechbläserensemble unter Wendelin Dauser bei seinem überwältigendem „Concerto d'amore“ (Konzert der Liebe) von Jacob de Haan.

Als glänzende Nachfolger der „Cellikatessen“ präsentierte sich das neue Celloensemble mit Anika Hock, Liv Greb, Anne Schuster, Maria Merz, Jasmin Schuster und Ellen Habrom. Unter der Leitung von Roman Guggenberger spielten sie den Kanon „Catch“ und den „Türkischen Marsch“ von Anne Terzibaschitsch. Das Klarinettenensemble (Pascal Eisenbeiss, Fine Gerdes, Jannik Mack, Yannic Masri und Livia Schebesta), Leitung Nikolaus Staubach, hatte für sein Vorspiel die „Gavotte“ von G. B. Martini ausgewählt.

Als Leckerbissen des Abends entpuppte sich Ulrich Widdermanns Komposition zum 50-jährigen Bestehen der Johann-Melchior-Dreyer-Musikschule mit dem Titel „Festmusik im barocken Stil“. Widdermann war von 1998 bis 2017, Leiter der Musikschule. Unter seiner Leitung wurde das Jubiläumsgeschenk vom Streicherensemble „Dreyers 21“ interpretiert. Nach einer beachtlichen Gesangseinlage der Sängerin und Gitarristin Anni Bengelmann aus der Klasse von Ute Gentner („Jolene“ von Boss Hoss) glänzte das Blockflötenensemble der Klasse von Diana Meyer mit Leroy Andersons „The Typewriter“. Die blutjungen Gina Principi (Violine, Klasse Widdermann) und Emma Principi (Klavier, Klasse Maya Onishi) wurden mit „La Jeunesse“ (die Jugend) von Jean-Baptiste Loeillet Publikumslieblinge. Ausdrucksstark und perfekt zeigte sich die Sängerin Olivia Schüll bei der Interpretation von Ed Sheerans „Perfect“.

Das knapp 30-köpfige Querflötenensemble unter Gernot Stepper führte mit geballter Leidenschaft und gekonnt den „Tanz der Gaukler“ aus dem Ballett „Schneewittchen“ von Peter Tschaikowsky auf. Die Sätze „Introduktion“ und „Königlicher Marsch“ aus Camille Saint-Saens „Karneval der Tiere“ hörte man von den Pianistinnen Rebecca Benesch (Klasse Ruben Meliksetian) und Emma Principi (Klasse Maya Onishi). Unter der Leitung von Ulrich Widdermann brachten Leonie Rathgeb, Luzia Englerth, Elenor Englerth (Violine), Kai Fuchs (Violoncello) und Joachim Bilek (Klavier) die Sätze Affettuoso und Allegro aus dem „Konzert für vier Violinen“ von Georg Philipp Telemann. Mit Eckhard Kopetzkis „Trio Snares“ überzeugte das neu gebildete Schlagzeugensemble unter Frederic Marquardt. Das Saxofonquartett mit Nick Bulling, Adrian Dosch, Mario May und Nikolaus Staubach als Leiter hatte Henry Mancinis Filmmusik „The Pink Panther“ mitgebracht. Mit Beethovens „Freude schöner Götterfunken“ verabschiedeten sich alle am Schulkonzert teilnehmenden über 90 Musikschüler gemeinsam, die Leitung hatte Ulrich Widdermann.

Bürgermeister Volker Grab dankte für das „tolle, kurzweilige und abwechslungsreiche Konzert“, lobte die „herausragende Arbeit“ der Musikschule während des ganzen Jahres und warb für den Förderverein unter der Leitung von Irina Bauder-Begerow.