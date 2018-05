Über 500 Katholiken sind mit Jesus Christus auf dem Weg

Mit einer eindrucksvollen Prozession durch die Innenstadt haben rund 500 Katholiken der Kirchengemeinden Sankt Vitus, Heilig Geist und Sankt Wolfgang am Mittwoch, am Vorabend des Festes Fronleichnam, das Hochfest des Leibes und Blutes Jesu Christi begangen. „Jesus Christus, unser Weg“ war das Motto der lebendigen Glaubensdemonstration. Als sichtbares Zeichen Jesu Präsenz im verwandelten Brot und Wein wurde das Allerheiligste, die geweihte Hostie, in einer Monstranz durch die Straßen getragen.

Die knapp zweistündige Prozession begann nach der Vorabendmesse in der Wolfgangskirche mit der ersten Station auf dem Ehrenhof. Die Erstkommunionkinder von Sankt Wolfgang hatten hier zusammen mit Erwachsenen einen interessanten Blumenteppich zum Motto ihrer Erstkommunion gelegt. Ein Haus, eine Kirche, war zu sehen. „Hier wohnt Jesus“, stand da, geschrieben mit Margeriten. Pfarrer Michael Windisch ermutigte in seiner Begrüßung, bei Jesus zu sein und zu bleiben, um ihn kennenzulernen. Die Station wurde durch die Kirchenchöre von Sankt Vitus und Heilig Geist unter Leitung von Regionalkantor Thomas Petersen und vom Musikverein Neuler musikalisch umrahmt. Zu den Klängen des Musikvereins Neuler ging es in einer Prozession mit Kreuz und Fahnen zum zweiten Altar am Marienbrunnen. Dieses Mal gab es übrigens herzlich wenig Blumenschmuck an den Häusern und kaum eine kirchliche oder städtische Fahne zu sehen. Für den Teppich am Marienbrunnen zeichneten Jugendliche der Jugendkirche unter Pastoralreferent Sven Köder verantwortlich. „Du bist gut, würdig, wertvoll, geliebt“, war zu lesen. Und der Kolpingchor unter Ria Bullinger sang: „Herr, Deine Güte reicht so weit, so weit der Himmel ist.“ Gebetet wurde für das menschliche Leben, auch wenn es behindert ist, und für alle, die dem Leben dienen.

Vom Verlangen nach Glück und von der Verantwortung gegenüber der menschlichen Gesellschaft und der ganzen Schöpfung war beim dritten Altar vor dem Portal der Marienkirche die Rede. Die Katholische Arbeitnehmerbewegung KAB hatte sich beim Legen des Blumenteppichs mit einem Christusmotiv wieder kreativ erwiesen.

Allen Bewohnern der Stadt wurde an der vierten und letzten Station in der Basilika gedacht. Auf dem Kirchplatz und im Mittelgang der Basilika gab es Blumenteppiche der Erstkommunikanten. Die acht Konzelebranten waren Pfarrer Michael Windisch, Pfarrvikar Alwin Miller, Prälat Werner Redies, Pfarrvikar Gerald Ezeanya, Vikar Simon Hof, Diakon Siegfried Herrmann sowie die Pfarrerpensionäre Rudolf Widmann und Rudolf Kling.

In anderen Kirchengemeinden, wie auf dem Schönenberg verbunden mit dem Pfarrfest, war die Fronleichnamsprozession am Hochfest selber.