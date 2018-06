Älterer Traktor sucht neue Aufgabe

Da stehen sie: bullig, groß, stark. Schon lange werden keine Pferde mehr vor den Pflug gespannt. Schlepper machen die Arbeit. Auch da ist die Zeit nicht stehen geblieben. Zierlich nimmt sich der Oldtimer von 1974 neben einem Riesen von heute aus. Statt Luftkühlung mittels Strohhut und Fahrtwind gibt’s Klimaanlage. Statt mager gepolstertem Blechsitz komfortable Kabinenfederung. Trotzdem haben beide eines gemeinsam: Sie stehen bei der Gebrauchtwarenbörse auf dem Schießwasen.

Das Angebot ist beachtlich, nachdem es Günter Weidmann vom Maschinenring gelungen ist, auch ein paar Händler zum Mitmachen zu bewegen. Anders als in den vergangenen beiden Jahren stehen nun die Schlepper in Reih und Glied, wer mag, kann auch mit einem Kran nach Hause fahren. Und obwohl Dienstag ist und die Börse gerade ein paar Stunden offen, ist Weidmann zufrieden. Es kommen immer wieder neue Interessenten, darunter viele Landwirte, die sich umschauen, die Ausstattungslisten und Preise vergleichen. Ein Schlepper mit Frontlader für 14000 Euro ist schon weg, für einen Kipper gibt’s heiße Interessenten.

Mit 60 Maschinen und 15 Schleppern ist die Börse so gut bestückt wie nie. Weitere 20 Angebote stehen auf der Tafel. Ungefähr die Hälfte des Angebots ist von privat. Das ist neu, denn bisher wurden eher die kleineren oder fast schon antiken Gerätschaften feilgeboten.

Klein, aber gar nicht antik ist der Gartenhäcksler von Dietmar Bickele aus Bopfingen. Ein paar Rasenmäher hat er noch dabei und alte Einkaufstrolleys. Falls jemand auf der Technikmesse mehr einkauft, als er tragen kann. Und mit fünf Euro sind sie deutlich billiger als der 203 PS starke Schlepper für 95 000 Euro. Wobei die Trolleys vermutlich etwas mehr als 400 Betriebsstunden hinter sich haben.

95 000 Euro für den Massey Ferguson, 56 000 Euro für einen John Deere mit 150 PS: Holt man solche Investitionen als Landwirt je wieder herein? Ja, sagt Jürgen Volk von der Rieser Agrartechnik aus Nördlingen. Solche Preise schockten sowieso eher die Nichtlandwirte als die Landwirte. Die Schlepper heute schaffen in der Stunde mehr Hektar mit weniger Aufwand und weniger Verbrauch. Wo ein neuer Traktor einen Hektar in einer Stunde pflügt, ist der Oldie von 1974 drei oder vier beschäftigt. So wie die Betriebe wachsen, wachsen die Anforderung an die Technik. Überhaupt, sagt Volk, habe die Technik in der Landwirtschaft seit den 50er-Jahren die größten Sprünge gemacht .

Das kann man beim Landmaschinenhändler auf dem Ausstellungsgelände und bei der Börse auf dem Schießwasen gut sehen. Dort ist übrigens noch Platz, sagt Weidmann. Wer mag, kann am Mittwoch, 9. Januar, noch kurzfristige seine Gebrauchgeräte dazu stellen.