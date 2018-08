Im Zabergäu auf dem Sportplatz des TSV Nordheim hat die Sportgemeinschaft Schrezheim ihr diesjähriges Zeltlager aufgeschlagen. Inmitten der Weinberge erfuhren die 73 Zelter die Gastfreundschaft der 8000- Seelengemeinde. Die Teilnehmer haben den Freizeitpark Tripsdrill besucht, einen Orientierungsmarsch gemacht und Nordheim erkundet. Bei der Lagerolympiade kämpften die Kinder und Jugendlichen im Alter von 8 bis 17 Jahren um jeden Punkt. Mit gemeinsamem Singen am Lagerfeuer klang so mancher ereignisreiche Lagertag aus. Es mussten aber auch Aufgaben wie Küchen-, Holz-, Lager- oder Protokolldienst erledigt und die Lagerfahne bewacht werden. 16 Ehrenamtliche betreuten die Teilnehmer. „Viele der Betreuer nehmen sich für diese Zeit extra Urlaub“ weiß der Lagerleiter Uli Eiselt. Beim Abschlussabend in der Sankt-Georghalle in Schrezheim wurden die Sieger der Lagerolympiade gekürt. Gewonnen hat die Gruppe um Felix Hauber. Ortschaftsrat Franz Ostermeier dankte den Verantwortlichen. Foto: SG Schrezheim