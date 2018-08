Es gibt Pflanzen, denen scheint die enorme Hitze und Trockenheit überhaupt nichts auszumachen. Die Sonneblume im Bild scheint so ein Fall zu sein. Das stattliche Exemplar, das unser Leser Reinhold Rauer aus Schrezheim mit seiner Kamera festgehalten hat, dürfte mit seinen Ausläufern bereits knapp an der Vier-Meter-Marke kratzen. Das benachbarte Gewächshaus wird in jedem Falle deutlich überragt. Foto: Reinhold Rauer