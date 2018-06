(pm) - Die anlässlich des 675-jährigen Bestehens von Schrezheim stattfindenden Jubiläumswanderungen werden am kommenden Sonntag, 9. September, mit einer Tour rund um Rotenbach fortgeführt. Entlang der neuen Wanderwege der kürzlich aufgestellten Wandertafeln führt sie um den Ortsteil Rotenbach über den Galgenwald, mit historischen Einblicken in die Geschichte der Gemeinde und Kleinode. Start der familienfreundlichen Wanderung mit einer Gesamtlänge von rund 14 Kilometern und einer Dauer von etwa fünf Stunden ist um 9 Uhr an der Blasiuskapelle in Rotenbach. Eine Mittagsrast mit Essensangebot wird im Reiterhof in Hinterlengenberg sein. Die Abschlusseinkehr ist am Nachmittag im Gasthaus Linde in Rotenbach vorgesehen. Getränke und ein kleines Vesper sind je nach Bedarf selbst mitzubringen.