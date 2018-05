Die Idee ist ebenso einfach wie genial. Man muss sie nur haben. Der Rotenbacher Chor Jelly Beans hatte sie und hat sie perfekt umgesetzt: In der Sankt-Georg-Halle feierte die gute alte ZDF-Hitparade mit einem Chor-Wettbewerb fröhliche Urständ. Die befreundeten Chöre Quer Beat, Stella Maris und Gesangverein Eintracht Schrezheim gaben ihr Bestes und brachten die Halle zum Beben. Am Ende regnete es Fruchtgummi, Konfetti und Beifall, und die Damen von Stella Maris mit ihrer flotten Hommage an Zöbingen, auf gut Schwäbisch „Zebeg“, hatten die Nase vorn.

Ortsvorsteher Albert Schiele überreichte Chorleiterin Ruth Schmid die eigens für den Wettbewerb geschaffene, goldene Jelly Bean mit zuckersüßem Inhalt. „Flying Bees“, fliegende Gartenstecker-Bienen, gab’s vom Ortsvorsteher für Jelly-Beans-Chorleiterin Daniela Hoffmann und für Chorsprecher Georg Biber. Begleitet wurden die Chöre von Carolin Schuster am E-Piano, Drummer Marvin Sturm, Gitarrist Paulus Ott und Friedemann Nagler am Bass.

An Moderator Klaus Schneider, seines Zeichens Ellwanger Stadtrat und Schrezheimer Ortschaftsrat, ist ein zweiter Dieter Thomas Heck verloren gegangen. Wie das Hitparaden-Urgestein führte Schneider im stylischen roten Glitzerjackett locker vom Hocker durch den beschwingten Abend mit feinem Chorgesang. Die Jelly Beans sangen außer Konkurrenz und begeisterten mit goldenen Oldies wie „Amarillo“, „So bist du“ und „Jenseits von Eden.“

Stella Maris aus Zöbingen eröffnete den spannenden Chor-Contest mit dem „Sister Act“-Gospel „I will follow him“ und Mias „Mein hungriges Herz.“ Und dann kam der Hit: „Zebeg“, ein originelles Medley bekannter Melodien mit neuem Text als wunderbare Hommage an Zöbingen. Pfeif‘ auf die weite Welt. Warst du mal in Zebeg, willst du nie wieder von dort weg.

Gegen so viel musikalische Frauenpower und Heimatliebe hatte der gemischte Chor Quer Beat aus Westerhofen keine Chance, obwohl er mit John Lennons Friedenshymne „Imagine“, Billy Joels „The longest Time“ und „Applaus“ von den Sportfreunden Stiller glänzte. Auch die Schrezheimer Eintracht-Herren mussten mit einer silbernen Jelly Bean vorlieb nehmen. Sie begeisterten mit der Schwabenhymne „Mir im Süden“ und machten als „Puhdys von der Ostalb“ (Schneider) mit „Alt wie ein Baum“ Furore.

Die Gäste hatten die Qual der Wahl – und entschieden sich für „Zebeg.“ Gewonnen aber haben alle. Nicht zuletzt das Publikum, das sich gerne an diesen kurzweiligen Abend erinnert. So mitreißend kann Chorgesang sein.