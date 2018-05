Die SG Schrezheim hat mit einem Maifest ihr neues Kleinspielfeld beim Schrezheimer Sportplatz eingeweiht. Der Sportverein erbrachte für das 150 000 Euro teure Projekt mit Flutlichtanlage, Toren und Ballfangzaun 40 000 Euro an Eigenleistung. 24 000 Euro kamen über ein Crowdfunding-Projekt zusammen.

Gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden. In einem Sternmarsch aus zwei Richtungen kamen die Aktiven und die Alten Herren mit Fackeln sowie die Jugendmannschaften mit Taschenlampen zum Sportplatz. Das Fußballspiel der Jugend bei Flutlicht, das unentschieden zu Ende ging, pfiff Ortsvorsteher Albert Schiele. Der Abteilungsleiter Fußball und stellvertretende Bauleiter, Hans-Peter Vaas, freute sich über das rauschende Fest im vollen 400-Mann-Zelt und über die friedliche Rocknacht mit der Band Wild One. Auch ein Feuerwerk gab es.

„Mir hat es Spaß gemacht, mit der SG zusammen den Platz zu bauen“, sagte Ortsvorsteher Albert Schiele, der die Bauleitung hatte. Der Platz sei für die Jugend. Aber auch die Schule könne den Platz nutzen. Schiele dankte allen Helfern, darunter die Jugend vom Bauwagen, für die Superleistung. Franz Ostermeier übergab als Geschenk des Ortschaftsrates einen Spielball mit den Unterschriften der Räte.

Die Alten Herren sangen unter der Leitung von Hariolf Neukamm ein „Halleluja“ für das neue Kleinspielfeld und freuten sich in ihrem Lied über den neuen Platz: „Nun beginnt eine neue Zeit.“

Fairness und Freude am Spiel

Diakon Siegfried Herrmann segnete das neue Spielfeld, „damit euer Spiel die Menschen erfreut“. Gleichzeitig dankte er für die Gemeinschaft und die gelebte Kameradschaft bei der SG, appellierte an die Fairness und an die Freude beim Spiel und betonte, Gott habe das Teamspiel erfunden.

Die Vorsitzende der SG Schrezheim, Ina Paulik, bedankte sich bei allen, die den Bau vorangetrieben haben, sowie bei den vielen fleißigen Helfern für ihr Engagement und ihren Einsatz. „Es ist ein großer Tag für die SG Schrezheim“, sagte sie. Ihr Dank galt auch Andreas Kurz für das Crowdfunding-Projekt mit der VR-Bank sowie den vielen Sponsoren.

Am Nachmittag fand ein lustiges Bubble-Soccer-Turnier statt. Sieben Schrezheimer Mannschaften traten gegeneinander an: KC Schrezheim, Anton-Kurz-Gedächtnistruppe, Limes-Legenden, Pizza Salami, Pizza Hawaii, The Drunken Shots und Arminia Bierzelt. Die Spieler steckten bis zum Unterkörper in riesigen transparenten Plastikkugeln. Gekickt wurde sechs gegen sechs Spieler, jeweils acht Minuten pro Spiel.