Kurz vor Rundenstart laufen für die Mädels vom KC Schrezheim die Vorbereitungen auf Hochtouren. Neben den sportlichen stehen auch die kulturellen und finanziellen Vorbereitungen an. So veranstaltet der KC Schrezheim mit tatkräftiger Unterstützung der Herren am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Juli, ein Sommerfest im Kegeltreff am Kloster.

Der Europapokal in Sarajevo steht im Oktober an. Das Ziel ist es hier nicht nur mitzuspielen, sondern auch einen Platz auf dem Treppchen zu holen. Damit wäre auch die Qualifikation für die Champions League sicher. Neben den sportlichen gilt es hier auch die finanziellen Voraussetzungen zu schaffen. So veranstalten die Keglerinnen ein Sommerfest und bieten neben sportlichen Highlights auch geschmackliche Leckerbissen an. Es gibt neben serbischen und ungarischen Spezialitäten auch aus Südtirol feine Köstlichkeiten. Und natürlich dürfen die schwäbischen Gerichte nicht fehlen.

Am Samstag wird neben einem Vorbereitungsspiel gegen Villnöss auch der Schleifi-Cup mit Hobbymannschaften ausgetragen. Die viele Energie, die in den Vorbereitungen steckt, soll sich auch auszahlen. So hoffen die Schrezheimer Mädels auf zahlreiche Besucher.

Der Ablauf: Samstag: 13 Uhr KC Schrezheim – ASV Villnöss; 17 Uhr Schleifi-Cup, Kaffee und Kuchen, Schlemmer-Dörfle, Cocktails.

Sonntag: ab 10 Uhr Frühschoppen, Mittagstisch und Kaffee und Kuchen.