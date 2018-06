Keglerin Saskia Barth vom KC Schrezheim ist auf Erfolgskurs. Schon während der Saison hat sie sich hervorragend präsentiert und hat so mancher erfahreneren Spielerin die Punkte im Wettkampf weggeschnappt. Jetzt ist sie für die U-18-Weltmeisterschaft ab dem kommenden Samstag in Ungarn nominiert worden.

Mit Platz 15 in der Bundesliga-Schnittliste hat sich Saskia Barth mit einem hervorragenden Schnitt von 563 Kegel für eine Nominierung in den Nationalkader beworben. Sie wurde bereits zu mehreren Länderspielen und auch Lehrgängen des Nationalkaders eingeladen, wo sie sich sehr gut präsentiert hat. Schon in den Berichten des Deutschen Keglerbund Classic (DKBC) wurde sie hervorgehoben: „Besonders zu erwähnen war Saskia Barth (KC Schrezheim), die einmal die 600er-Marke überbot.“

So wurde Saskia Barth für den Kader der bevorstehenden WM der Altersklasse U18 im ungarischen Zalaegerszeg nominiert. Die unmittelbare Wettkampfvorbereitung fand bereits statt und auch dort hat sie sich ideal präsentiert. Am vergangenen Wochenende war „Generalprobe“ bei der württembergischen Einzelmeisterschaft. „Der Druck war deutlich zu spüren“, bilanziert Saskia Barth. „Ich wusste, dass alle von mir etwas erwarten.“

Aber sie bewies hier Nervenstärke. Mit einem Vorlaufergebnis von 556 Kegel stand sie bereits an der Spitze, baute ihren Vorsprung am zweiten Tag mit 578 Kegel noch aus. Sogar Tina Dworski, ebenfalls für die WM nominiert, ließ sie hinter sich. So ist Saskia Barth als0 Württembergische Einzelmeisterin für die WM bestens gewappnet.

Trainer Wolfgang Lutz ist begeistert: „Wenn man so viel Zeit investiert wie Saskia, freut es einen umso mehr, wenn sie für die WM nominiert wird. Es ist ihre erste WM, so sollte man die Erwartungen nicht zu hoch ansetzen. Sie trifft auf die Topspielerinnen aller Nationen. Ich denke aber, Saskia ist gut gewappnet. Man darf auf Überraschungen gespannt sein.“

Bisher steht noch nicht fest, zu welchem Wettkampf die nominierten Spieler eingesetzt werden, denn es werden verschiedene WM-Medaillen ausgespielt: Mannschaftswettbewerb weiblich und männlich, Tandem und Tandem-Mixed, Sprint, Einzel- und Kombinationswertung.

Zeitplan: Samstag, 11. Mai: Mannschaft weiblich; Sonntag, 12. Mai: Mannschaft männlich; Montag, 13. Mai: Tandem; Dienstag, 14. Mai: Tandem-Mixed und Sprint; Mittwoch, 15.Mai: Einzel. (sz)