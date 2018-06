Oberbürgermeister Karl Hilsenbek musste in der Sitzung des Ortschaftsrates Schrezheim am Montagabend im Bürgersaal der Sankt-Georg-Halle übelste Beschimpfungen hinnehmen. Der Stein des Anstoßes war ein Punkt, der unter „Sonstiges“ stand: die von der Stadtverwaltung geplante Zurückstellung der bereits 2015 bewilligten Maßnahme „Barrierefreier Zugang Kindergarten/Dorfhaus Eggenrot“, mit dem Einbau eines Aufzuges. Der Ortschaftsrat hat sich nach einer hitzigen Debatte einstimmig entschieden, gegen den Beschlussantrag der Verwaltung zu stimmen. Die Räte wollen unisono an dem Baubeschluss vom 23. Juli 2015 und an der Baumaßnahme, die mit beträchtlichen Eigenleistungen erfolgen soll, festhalten.

Stadtkämmerin Sabine Heidrich, der Leiter des Stadtbauamtes, Joachim Burkert, und Oberbürgermeister Karl Hilsenbek wiesen auf die angespannte Finanzlage der Stadt hin, verursacht durch die vielen investiven Maßnahmen der vergangenen Jahre. Bei der Baumaßnahme des Aufzugs im Kindergarten/Dorfhaus Eggenrot handele es sich um eine freiwillige Aufgabe der Stadt. Für sie waren bereits Haushaltsmittel von 218000 Euro eingestellt. An Eigenleistungen sollten 77500 Euro erbracht werden. „Wir haben ein Ausgabenproblem“, sagte der OB: „Wir können die freiwilligen Aufgaben im Moment nicht leisten.“. Das Haushaltsjahr 2017 und die folgenden Jahre seien mehr als schwierig. „Wir haben kein Tafelsilber mehr“, brachte es Kämmerin Heidrich auf einen Nenner: „Wir müssen sicherstellen, dass alle Pflichtaufgaben erfüllt werden.“ Jetzt sei es einfach an der Zeit, Steuerungen vorzunehmen und „auf Sicht zu fahren“, fuhr sie fort. Deshalb habe sie rechtzeitig warnen und ihr Veto einlegen müssen.

Eggenrot warte seit 2013

„2015 wurde diese Sache eigentlich beschlossen“, pochte Schrezheims Ortsvorsteher Albert Schiele auf die Verwirklichung der Baumaßnahme: „Die Vereine waren in den Startlöchern.“ Deutlicher wurde sein Stellvertreter, Ortschaftsrat und Stadtrat Günther Herschlein aus Eggenrot. Er habe am Samstag erfahren, dass der Aufzug nicht gebaut werde, sagte er. Seine Gefühlswelt sei seitdem total aus dem Ruder. Die Zurückstellung der Maßnahme sehe er als „Frechheit mir gegenüber“. Die Vereine sähen es als „Verarschung“ und die Bürger als Affront. Auf der anderen Seite habe die Stadt Millionen übrig für die Europäische Ausbildungs- und Transferakademie (EATA), und 500000 Euro für den Umbau des Methodiusplatzes. Die 220000 Euro für das Dorfhaus habe man schon zwei Jahre im Haushaltsplan. Herschlein schilderte, wie sich über 90-jährige Eggenroterinnen ohne Aufzug und mit dem Rollator über die Treppe des Dorfhauses quälen müssten. Das Dorfhaus sei ja auch Wahllokal. „Ich habe die Schnauze so voll“, machte der CDU-Mann seinem Ärger Luft. Der OB wandte sich gegen die Wortwahl „Frechheit“ und „Verarschung“. Die Maßnahme werde nur verschoben.

Gerhard Rettenmaier (CDU) fehlte jedes Verständnis für die Entscheidung der Verwaltung (“Das ist einfach nicht vermittelbar“) und versprach, in seiner Fraktion zu kämpfen, dass der Aufzug 2017 kommt. Eggenrot warte seit 2013 darauf. Außerdem beantragte Rettenmaier, die Baumaßnahme Methodiusplatz so lange zu verschieben, bis man wieder Geld bekomme. Auch die EATA sei eine Freiwilligkeitsleistung, meinte Franz Ostermeier (Freie Bürger). Cornelia Dunkel (Grüne) brachte das Wort „Glaubwürdigkeit“ ins Spiel. Man habe für Schrezheimer Dinge wie Hochbau und Tiefbau 54000 Euro im neuen Haushalt, sagte Kämmerin Heidrich. Aber das seien alles Pflichtaufgaben wie Straßen, Feuerwehr, Kindergarten und Schule. Martin Gantner (Freie Bürger) monierte, dass in Eggenrot seit etwa 18 Jahren nichts Großes mehr investiert worden sei. Er fühle sich jetzt wie ein Depp, wenn man so etwas vor den Latz geknallt bekomme.

In den vergangenen 20 Jahren sei im Dorfhaus außer einem Heizungsmensch kein Handwerker mehr im Dorfhaus gewesen, meldete sich Günther Herschlein abermals zu Wort: „Sämtliche Reparaturen haben die Vereine gemacht. Das sollen andere erst einmal nachmachen.“ Josef Kucher und Hermann Felber (beide CDU) sprachen ebenfalls Klartext: „Wenn der Aufzug jetzt nicht kommt, dann kommt er nicht.“ Diese Haushaltslage werde die Stadt die nächsten Jahrzehnte beschäftigen.