Albert Schiele regte im Ortschaftsrat an, den Leiter der Landes-Erstaufnahmestelle (LEA) Berthold Weiß zur nächsten Sitzung einzuladen. Schrezheim befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur LEA, was zu ungeahnten Problemen führe.

Auf dem Fußballplatz der SG Schrezheim finden sich, so Angelika Kucher, oft junge Männer aus der LEA ein, die mitspielen wollten: „Wir können darüber nicht entscheiden und sind überfordert.“ Die Freizeitgestaltung für junge Menschen in der LEA müsse vordringlich sein, betonte Gerhard Rettenmaier. Die aus Stuttgart zur Verfügung gestellten Mittel seien ausreichend für die Ertüchtigung der Sportstätten und einen Kunstrasenplatz.

Frohe Botschaft für Schrezheim: Das Baugebiet Traubfeld in Eggenrot wurde ins Wohnflächenentwicklungskonzept der Stadt aufgenommen. Bürgermeister Volker Grab und Stadtentwickler Wolfgang Steidle erläuterten dem Ortschaftsrat die Details. Zahlreiche Zuhörer belegten das große Interesse an diesem und anderen Baugebieten wie Fayencestraße und Grüble II.

Wegen der harschen Kritik aus den Teilorten hatte die Stadt das Konzept nachgebessert (wir berichteten). Das ein Hektar große Gebiet Traubfeld ist in der mittelfristigen Planung, „ein Wermutstropfen“, so Ortsvorsteher Albert Schiele. Grab wollte sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht auf ein Datum festlegen. Der nächste Schritt seien Verhandlungen mit Grundstückseigentümern und Rücksprache mit dem Regierungspräsidium, weil Traubfeld im Flächennutzungsplan nicht enthalten sei.

Baugebiet Traubfeldschnell voranbringen

Schieles Stellvertreter Günther Herschlein und Franz Ostermeier betonten die Dringlichkeit: „Einige Familien wollen nicht länger warten und 2016 bauen. Die Grundstücke sind von den Eigentümern eigentlich schon zugesagt“, so Herschlein.

Die aus dem Jahr 1988 stammende Heizungsanlage der Sankt-Georg-Schule muss erneuert werden. Jochen Widdermann vom Stadtbauamt stellte drei Varianten vor, die von der Ingenieurgruppe Stuttgart hinsichtlich Kohlendioxid-Ausstoß und Wirtschaftlichkeit untersucht wurden. „Die Ideallösung gibt es nicht“, so Widdermann. Als Kompromiss zwischen Wirtschaftlichkeit und Umwelt favorisiert die Verwaltung einen Holzpelletkessel mit 135 Kilowatt Leistung, der die Grundlast übernimmt. Drei Gasbrennwertgeräte mit je 115 Kilowatt decken die Spitzenlast ab. Die Kosten wären mit 185283 Euro die niedrigsten der drei Varianten. Das gilt auch für die verbrauchsgebundenen Jahreskosten (25025 Euro). Die neue Heizung stößt 29 Tonnen Kohlendioxid im Jahr aus, 70 Prozent weniger als die jetzige. Der Rat sprach sich mehrheitlich für diese Lösung aus.