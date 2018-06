Am vergangenen Samstag haben Maria und Richard Kucher nach auf den Tag genau 60 gemeinsamen Ehejahren ihre diamantene Hochzeit gefeiert.

Den Festgottesdienst für das Jubelpaar in der Sankt-Antonius-Kapelle in Schrezheim zelebrierte Pater Riegel von den Comboni Missionaren gemeinsam mit rund 70 Gästen aus dem engeren Familienkreis der Eheleute Kucher. Nach dem Gottesdienst war die Festgesellschaft zum gemeinsamen Mittagessen in den Gasthof Lamm in Schrezheim geladen. Dort gratulierte Ortsvorsteher Albert Schiele seinem Vorvorgänger im Amt und dessen Frau zu diesem seltenen Festtag. Er trug die schriftlichen Gückwünsche von Ministerpräsident Winfried Kretschmann vor und übergab dessen Schreiben. Darüber hinaus überreichte Albert Schiele ein persönliches Geschenk wie auch ein Geschenk der Stadt Ellwangen und übermittelte die Gückwünsche von Oberbürgermeister Hilsenbek.

Danach erlebte das Jubelpaar mit seinen Gästen bei frohen Liedern eine etwa einstündige Rundreise im Oldtimer-Bus zu den Stätten seiner Kindheit in Saverwang, Schwenningen, Neuler und Schwabsberg. Beim Zwischenstopp im Garten in Schwenningen gab’s eine Sektpause mit Hausblasmusik der Großfamilie Kucher.