Die SG Schrezheim weiht am Montag, 30. April, ihr neues Rasen-Kleinspielfeld ein. Das hat Ortsvorsteher Albert Schiele im Ortschaftsrat bekannt gegeben hat. Das Feldist 65 mal 47 Meter groß, wurde parallel zum Sportplatz angelegt und soll die Platznot der Fußballer lindern.

Schiele gab weiter bekannt, dass der Bahnübergang und die Fayencestraße auf der Höhe des Gasthofs Lamm saniert seien: „Das ist jetzt keine Holperstrecke mehr“, freute er sich. An der stark frequentierten Bushaltestelle soll möglichst noch in diesem Jahr ein Wartehäuschen errichtet werden. Am Montag, 28. Mai, bleibt der Bahnübergang ab 20 Uhr bis zum Morgen wegen kleinerer Restarbeiten gesperrt.

Weit fortgeschritten, so Schiele, sei der Anbau am Feuerwehrhaus in Eggenrot, den die Feuerwehr in eigener Regie stemmt: „Wir liegen gut im Zeitplan“, sagte Abteilungskommandant Martin Gantner. Stadtbaumeisterin Elisabeth Balk wird sich bei der Ortschaftsratsitzung im Mai ein Bild machen. Auch die Besichtigung des Eggenroter Dorfhauses und des Schrezheimer Kindergartens stehen auf dem Programm.

Thema der Sitzung am Montag war auch der Glassägweiher. Dessen Verschmutzung beschäftigte den Rat bereits im März (wir berichteten). Günther Herschlein (CDU) ist im Gespräch mit Josef Gentner vom Geschäftsbereich Wasserwirtschaft. Ellwangens kleinster Stausee ist aufgrund einer spezifischen Niveauregelung in der Mitte hohl. Deshalb, so Herschlein, habe Gentner Bedenken geäußert, wenn im Winter zu viele Personen darauf Schlittschuh liefen oder mit Kinderwagen auf die Eisfläche gingen.

Abrutschende Hänge in Hinterlengenberg (laut Gantner „genehmigte Sachbeschädigungen“ und ein „immer größeres Ärgernis“, so Schiele – wir berichteten mehrfach), marode Rad- und Gehwege, zugemüllte Glascontainer und Kanaldeckel, die laut scheppern, wenn Lastwagen darüber fahren, waren weitere Themen. Schiele will dem mit Robert Hieber vom Landratsamt nachgehen.