Die SG Schrezheim kann stolz sein. Sie hat ihr großes Projekt, eine LED-Flutlichtanlage und die Erstellung eines vollwertigen Kleinspielfeldes, mit Gesamtkosten von rund 150 000 Euro erfolgreich abgeschlossen. Mit einen wesentlichen Anteil hat das Crowdfunding-Projekt der Ellwanger VR-Bank beigetragen. Ursprünglich waren 10 000 Euro geplant. Am Ende kamen 24 480 Euro zusammen: Die VR-Bank musste richtig tief in die Taschen greifen. 10 025 Euro hat sie zu der rekordverdächtigen Summe beigesteuert.

Bernd Finkbeiner, Vorstand der VR-Bank Ellwangen, war voll des Lobes über die Umtriebigkeit der SG Schrezheim. Bei der Scheckübergabe sagte er schmunzelnd: „Fast hätten wir die Goldreserven der Bank angreifen müssen“. Mit dieser Summe habe die SG Schrezheim bewiesen, dass man mit Zusammenhalt und vor allem unbändigem Ehrgeiz etwas erreichen könne, was man nicht für möglich gehalten habe. In diesem Zusammenhang hoben die Verantwortlichen den Crowdfunding-Verantwortlichen des Vereins, Andreas Kurz, hervor. Er habe alle Räder in Bewegung gesetzt, um dieses Ergebnis, das rund ein Sechstel der Gesamtinvestitionssumme ausmacht, zu erreichen. Allen Helfern und Funktionären der SG Schrezheim sei gelungen, dass 2066 Unterstützer für dieses Projekt gewonnen werden konnten.

Im Juni 2016 war Baubeginn des Projekts, bei dem eine neue Flutlichtanlage mit modernster LED-Technik aufgebaut und installiert wurde und ein vollwertiges Kleinspielfeld samt Bewässerung und Drainage geschaffen wurde. So ganz nebenbei wurde als Ausgleichsmaßnahme ein Teil der Jagst renaturiert. Dort wurden neue Buchten und Buhnen geschaffen und Teile des Ufers mit Wackersteinen belegt.

Der Zusammenhalt im Verein zeigte sich darin, dass rund 1000 ehrenamtliche Stunden geleistet wurden, was rund 40 000 Euro ausgemacht habe, wie Bauleiter und Ortschaftsrat Albert Schiele hervorhob. Dies habe auch der Württembergische Landessportbund mit einem Zuschuss von 18 000 Euro honoriert. Ein Antrag zur Unterstützung durch die Stadt war leider, so die Verantwortlichen, abgelehnt worden. Laut Albert Schiele hätten die Mitglieder der SG jedoch nicht gejammert, sondern das Heft selbst in die Hand genommen.

Heute präsentiert sich in Schrezheim an der Jagst ein Sportgelände, das als Vorzeigebeispiel für Engagement und Ehrenamt gelten kann. Der Vorstand der VR-Bank brachte es auf dem Punkt: Mit dem Raiffeisengedanken „Viele schaffen mehr“ sei etwas ganz Tolles entstanden.