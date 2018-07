Grundschule Schrezheim: Ursula Köhle und Erich Hermann gehen in den Ruhestand

Ellwangen-Schrezheim (ij) – Nach über 42 Jahren im Schuldienst und 34 Jahren Lehrtätigkeit in Schrezheim ist Ursula Köhle von der Schulgemeinschaft der Grundschule Sankt Georg feierlich in den Ruhestand verabschiedet worden.

Ursula Köhle studierte von 1973 bis 1976 an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd die Fächer Mathematik und Geografie. Ihr beruflicher Weg führte sie 1976 zunächst an die Bergschule nach Giengen an der Brenz. 1984 wurde Ursula Köhle an die damalige Grund- und Hauptschule Sankt Georg nach Schrezheim versetzt und unterrichtete hier Schüler aller Klassenstufen. Über ihre Lehrtätigkeit hinaus kümmerte sich Köhle viele Jahre auch um die Kooperation Kindergarten-Schule und war darüber hinaus in diesem Bereich auch in der regionalen Lehrerfortbildung tätig. Im Namen der Schulgemeinschaft dankte Rektor Heiko Fähnle für die geleistete Arbeit und wünschte ihr für den Ruhestand alles Gute.

Bereits Anfang Juli hatte die Schrezheimer Grundschule ihren langjährigen Hausmeister verabschiedet. Erich Hermann war seit 1999 für die Schrezheimer Schule zuständig und betreute darüber hinaus auch den Schrezheimer und Eggenroter Kindergarten sowie die Sankt-Georg-Halle. Ortsvorsteher Albert Schiele lobte Erich Hermann für dessen großes Engagement und seine Zuverlässigkeit. Kinder des Kindergartens und der Schule umrahmten die Verabschiedung mit musikalischen Beiträgen.