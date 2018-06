Gegen einen Windpark „Rosenberg Süd“ formiert sich Widerstand

Die Bürger von Griesweiler, Altmannsrot, Bahnmühle, Engelhardsweiler, Altmannsweiler und Hinterlengenberg wehren sich gegen den Bau eines von der EnBW ODR geplanten Windparks „Rosenberg Süd“. Ortschaftsrat Martin Gantner (Freie Bürger) hat in der Ortschaftsratssitzung am Montagabend im Bürgersaal der Sankt-Georg-Halle eine entsprechende Unterschriftenliste an Oberbürgermeister Karl Hilsenbek übergeben.

Die Bürger von Griesweiler, Altmannsrot, Bahnmühle, Engelhardsweiler, Altmannsweiler und Hinterlengenberg seien keine Windkraftgegner, heißt es in dem an den OB weitergegebenen Anschreiben vom 28. September 2016. „Beim Bau der Windparke Brandberg (Leinenfirst) und BürgerwindparkVirngrund (Hinterlengenberg) haben wir diese nicht abgelehnt“, steht wörtlich zu lesen: „Doch leider stellt sich in der Praxis, nach der Inbetriebnahme der Windparks, die Nähe zu Wohnsiedlungen als großes Problem für die Bürger dar. Starke Lärmbelästigung und Schattenschlag mindern massiv unsere Wohn- und Lebensqualität.“

Über 80 Prozent der Haushalte sprechen sich gegen Windpark aus

Daher könne man einem weiteren Windpark „Rosenberg Süd“ (Altmannsrot) unter keinen Umständen zustimmen. Und, so heißt es weiter: „Paradoxerweise werden Nabenhöhe und Rotordurchmesser immer größer, aber der Abstand zu Wohnsiedlungen wird immer kleiner (Altmannsrot, Griesweiler, Hinterbrand, Matzengehren).

Martin Gantner führte aus, von 164 Mitbürgern in den genannten Orten hätten sich über 80 Prozent der Haushalte gegen diesen Windpark ausgesprochen. Gantner stellte deshalb gegenüber Oberbürgermeister Karl Hilsenbek den Antrag, die Stadt möge sich gegen diesen geplanten Windpark aussprechen. Man erwarte, dass die Verwaltungsspitze etwas gegen die Planung unternehme. Denn die Ortschaften hätten durch den geplanten Windpark gewisse Nachteile, sprach Martin Gantner (Bahnmühle) Schattenschlag und Lärmbelästigung an: „Man hört es sogar bei mir. Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen.“ Die Medaille habe zwei Seiten. In Matzengehren und Hinterbrand rumore es genauso, ergänzte der Ortschaftsrat. Und zudem würden alte Typen von Windrädern verbaut.

Ortsvorsteher Albert Schiele (CDU) sieht die geplanten Windkraftanlagen auf Gemarkung Rosenberg ebenfalls skeptisch. So kritisierte er die Nabenhöhe von 164 Metern („größer als das Ulmer Münster“) und vor allem die Größe der Windräder, mit Rotoren, von 230 Metern. „Es sind einfach riesige Bauwerke“, so Schiele. Der Fernsehturm von Stuttgart habe dagegen nur eine Höhe von 216 Metern. „Wir als Ortschaftsräte sollten uns hinter diese Unterschriftenliste stellen. Ich stelle mich dahinter.“ Und Schiele hatte nur Zustimmung im Ortschaftsra.

Bei der Holzmühle würde eine Windpark nicht stören

Der stellvertretende Ortsvorsteher Günther Herschlein (CDU) wies auf die Aussage des baden-württembergischen Landwirtschaftsminister Peter Hauk hin, der sich bei Windrädern im Staatsforst, wie in Bayern, für einen Abstand von 1000 Metern zu Siedlungen ausgesprochen habe. In Bezug auf die geplante Höhe des „Wahnsinnsgebäudes“ meinte Herschlein: „Wenn das Ding umfällt, fällt es rein bis zur Hälfte von Altmannsrot.“ Die Bürger hätten auch kein Verständnis, dass so viel landwirtschaftliche Ausgleichsfläche „verbraten“ werde. Und Günther Herschlein fragte provokant: „Warum baut man nicht ein Windrad an die Holzmühle?“ Dort gebe es ohnehin schon Krach, dort würde ein Windrad überhaupt nicht stören. Auch Franz Ostermeier (Freie Bürger) fand das Windrad zu nahe an Altmannsrot. Man solle Minister Hauk anschreiben, verlangte Bernd Uiffinger (Freie Bürger). Robert Köder (CDU) verlangte eine Geräuschmessung in Altmannsweiler, „wenigstens zehn Tage“.

Die Stadt sei nicht Genehmigungsbehörde, antwortete Oberbürgermeister Karl Hilsenbek auf die Einwände. Genehmigungsbehörde sei das Landratsamt: „Der Ortschaftsrat und der Gemeinderat können es nicht entscheiden. Wir können Stellung nehmen, aber nicht entscheiden.“ Der OB verwies auf die öffentliche Informationsveranstaltung am Mittwoch, 19. Oktober, in Rosenberg. Vorhabensträger sei die EnBW. Jeder dürfe einen Bauantrag für ein Hochhaus stellen, so der OB: „Ob er es genehmigt kriegt, ist etwas anderes.“ Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens könne man seine Bedenken vorbringen.

Ortschaftsrat Martin Gantner forderte für die Bürger, die von dem Windpark am meisten betroffen sind, eine weitere Informationsveranstaltung mit der EnBW ODR, direkt vor Ort. Außerdem wolle er Einsicht in die Planungsunterlagen, denn: „Es regt sich was.“ Man wolle den Windpark nicht haben, nicht in dieser Form: „Da hat das Landratsamt nichts mehr zu sagen.“ Die Genehmigung solle Landwirtschaftsminister Hauk aussprechen. (sj)