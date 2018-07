Es wird geschafft. Freitags und samstags ist immer Großeinsatz auf der Baustelle der Sankt-Georg-Halle in Schrezheim, Umbau, Anbau und Sanierung gehen gut voran. Am Samstag wurde mit der Montage der Gipskartonlochdecke und der Holzdecken begonnen. „Wir sind auf der Zielgeraden eingebogen“, sagt Bernd Klein vom Förderverein, der Bauleiter von Beruf ist.

Der Freitag ist immer der Vorbereitungstag für den Samstag. So wurden am Freitag Gerüste aufgestellt, Dämmungen verlegt und Unterkonstruktionen für die Holzdecken vorbereitet. Die Montage der Decken begann am Samstag. „Es läuft super, wir sind gut in der Zeit. Die Vereine bringen sich unheimlich stark ein“, lobt Wolfgang Ebert, Sprecher des Bauausschusses, das sehr gute Engagement seitens der Bürger und Vereine. Der Förderverein hat Eigenleistungen von 210000 Euro zugesagt.

„Wir ziehen das durch“

„Wir sind extrem zuversichtlich, dass wir die von der Stadt geforderten Eigenleistungen erreichen, wenn nicht sogar übertreffen, und dass wir mit den Arbeiten eine Punktlandung setzen bis zur Einweihung im September. Wir ziehen das durch“, so Wolfgang Ebert. Der Förderverein habe während der Bauzeit weitere Sonderwünsche übernommen. „Auch das wird erreicht, ist gar kein Thema.“ Ein dickes Lob erteilt Ebert den Rentnern, einer Kerntruppe von zehn bis 15 Männern, der Älteste ist 76. „Die bringen hier eine überragende Leistung“, bezeichnet er sie als Säule und Stütze.

In Eigenregie laufen momentan die ganzen Fliesenarbeiten sowie die Montage der Gipsakustikdecken und der Holzdecken. Die Fassadenarbeiten hingegen wurden mittlerweile abgeschlossen, und mit der Gestaltung der Außenanlagen wurde am Donnerstag begonnen. „Als Erstes wurde der Damm für die behindertengerechte Rampe geschüttet, damit man einen provisorischen Zugang ins Obergeschoss bekommt“, sagt Ortsvorsteher Albert Schiele, der federführend für die Außenanlagen ist. Fortgeführt werden die Arbeiten an den Außenanlagen, wenn die Gerüste im Außenbereich entfernt sind, vermutlich Anfang Juni. Später kommen dann noch die Maler- und die Schlosserarbeiten und die Gebäudereinigung als Eigenleistungen hinzu.

Albert Schiele zeigt sich beeindruckt von den Eigenleistungen, lobt die Organisation und die bisher geleistete Arbeit der Gesamtmaßnahme: „Die ganzen Arbeiten würden nicht so gut und harmonisch laufen, wenn nicht das Dreigestirn vom Bauausschuss, Wolfgang Ebert, Bernd Klein und Andreas Strobel, so hervorragende Arbeit leisten würden. Ich kann mir dieses Urteil erlauben, weil ich als Maurermeister und Bauleiter vom Fach bin.“ Ein Umbau bringe wesentlich mehr Schwierigkeiten und Unvorhergesehenes mit sich als ein Neubau. Und, so Schiele: „So wie ich gehört habe, klappt es auch mit der Verpflegung recht gut.“