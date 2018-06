Mit der Dorfwanderung hat der Gesangverein Eintracht Schrezheim eine alte Tradition wiederbelebt. Dorfwandertage hatte es in den 70er und 80er Jahren gegeben.

Neu war der Abschluss in einem lauschigen Garten, dem Lenzenbüschle, wo der Chor ein Konzert unter freiem Himmel gab. Vorangegangen war eine knapp anderthalbstündige Wanderung mit Start an der Antoniuskapelle. Über Schleifhäusle ging es nach Vorderlengenberg. Unterwegs gab es einen kleinen Zwischenstopp mit Sekt-Umtrunk.

Am Ziel machten die rund 120 Teilnehmer ein Picknick. Für die gekühlten Getränke sorgte der Gesangverein. Vorsitzender Bernd Klein freute sich, dass so viele Dorfbewohner gekommen waren. Der Chor unter der Leitung von Bernd Weber gab ein kleines Open-Air-Konzert mit Wanderliedern und modernerer Literatur wie dem Gospel „Oh happy day“, bei dem Anton Brenner das Basssolo sang. Auch die Wanderer sangen und wurden dabei von Chorsängern sowie Hariolf Neukamm und Doris Kurz am Akkordeon unterstützt.

Ortsvorsteher Albert Schiele dankte abschließend dem Gesangverein, dass er eine Traditionsveranstaltung wiederbelebt hat. (ij)