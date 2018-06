Mit Erich Kästners amüsanter Verwechslungskomödie „Drei Männer im Schnee“ hat die Theatergruppe des Gesangvereins Eintracht Schrezheim bei den Aufführungen am Freitag und Samstag in der Sankt-Georg-Halle ihr Publikum restlos begeistert. Zum ersten Mal führt Karin Fuchs Regie. Bei der Premiere dankte Vereinsvorsitzender Bernd Klein dem langjährigen Schrezheimer Theaterregisseur Gerhard Rettenmaier für seine 21-jährige Tätigkeit. Rettenmaier hat künftig lebenslangen kostenfreien Eintritt zum Theater Schrezheim.

Gerhard Rettenmaier habe viele Schauspieler entdeckt, geprägt und ausgebildet, sagte Bernd Klein mit Blick auf die Ära Rettenmaier, in der bei 21 Stücken, darunter auch Musiktheater, insgesamt 56 Erwachsene eine Sprechrolle hatten. Jetzt tritt Karin Fuchs in seine Fußstapfen. Und nicht nur bei der Auswahl der Schauspieler, sondern auch der Wahl des Fünfakters „Drei Männer im Schnee“ von Erich Kästner, in der Bühnenbearbeitung von Charles Lewinsky, landete sie einen Volltreffer. Denn Kästner kommt nie aus der Mode.

Im Mittelpunkt des Stücks steht der stinkreiche Geheimrat Eduard Tobler (Fritz Widmann in seinem Element als urkomischer Charakterschauspieler), der sich unter einem Pseudonym an einem Preisausschreiben seiner eigenen Firma beteiligt – und einen Aufenthalt in einem Grandhotel in den Alpen gewinnt. Die Reise tritt der Multimillionär inkognito als armselig gekleideter Schlucker namens Schulze an. Seine besorgte Tochter Hildegard (entzückend: Christina Kucher) indes hat den geschäftstüchtigen Hoteldirektor Kühne (Dieter Waschiczek) und den korrupten Portier Polter (geschwätzig: Bernd Klein) im Vorfeld über die Maskerade des Preisträgers informiert.

Doch das Hotelpersonal irrt sich in der Person und verwöhnt stattdessen den zweiten Preisträger, den gutaussehenden, sympathischen arbeitslosen Werbefachmann Dr. Fritz Hagedorn (charmant als schüchternes, verklemmtes Muttersöhnchen: Publikumsliebling Andreas Fallenbüchel) nach Strich und Faden, mit siamesischen Katzen, heißem Ziegelstein im Bett, mit Massagen und französischem Cognac. Und auf den als Thronfolger von Albanien gehandelten, rätselhaften Hagedorn fliegen natürlich die extravaganten, snobistischen Hotelgäste Frau Casparius (elegant und mannstoll: Corinna Schnepf) und Frau von Mallebré (eingebildet: Katja Schiele). Während Tobler ausgesprochen schäbig behandelt wird. Da taucht auch noch – neben Diener Johann (treuherzig: Thomas Töpfl) - die gute Seele im Hause Tobler, Frau Kunkel (auf altmodisch getrimmt: Anita Wiedenhöfer), unter falschem Namen auf. Moritz Rauer hat als Hotelpage eine Nebenrolle.

Die beiden letzten Aufführungen sind am Freitag und Samstag, 11. und 12. Januar, Beginn 19.30 Uhr, Einlass um 18.30 Uhr. Es gibt noch Karten unter Telefon 0152/36918652 und an der Abendkasse. Sie kosten neun und zehn Euro. Weitere Infos unter www.theater-schrezheim.de.