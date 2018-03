Der Abschied von Dirigent Erwin Schwichtenberg hat die diesjährige Jahreshauptversammlung des Musikvereins Schrezheim geprägt. Der Dirigent verlässt den Verein aus familiären Gründen. Schwichtenberg hat den Verein aufgefordert, den erfolgreichen Weg fortzusetzen.

Der Verein hat derzeit 335 Mitglieder, davon sind 106 aktiv. Das Durchschnittsalter der aktiven Mitglieder liegt bei 24 Jahren. Im vergangenen Jahr hatte die Hauptkapelle des Vereins insgesamt 66 Auftritte und Proben wahrzunehmen. Zu den musikalischen Höhepunkten zählten unter anderem das Platzkonzert auf dem Ellwanger Marktplatz im Mai, die Teilnahme am Kreismusikverbandsfest in Tannhausen und das Herbstkonzert, letztmalig unter der Leitung von Dirigent Erwin Schwichtenberg, der den Verein aus familiären Gründen verlässt.

Verein soll den „erfolgreichen Weg fortsetzen“

Dieser blickte in seinem Bericht zurück auf fast vier Jahre beim Musikverein Schrezheim. Es sei für ihn eine tolle Erfahrung gewesen, als der damalige Vorsitzende Andreas Strobel und sein Stellvertreter Bernd Ott ihm die Chance gaben, die musikalische Leitung zu übernehmen. Die Zeit beim MV Schrezheim habe ihm sehr viel Spaß gemacht; es seien auch gute Freundschaften mit den Musikern entstanden. Schwichtenberg ermunterte den Verein, den erfolgreichen Weg fortzusetzen. Zudem stehe er auch künftig für den einen oder anderen Einsatz zur Verfügung.

Stefanie Mai berichtete über die Auftritte in ihrem ersten Jahr als Dirigentin der Jugendkapelle. Ihr erstes Konzert als Jugenddirigentin beim Herbstkonzert des Musikvereins sei ein großes Highlight für sie gewesen. Es habe ihr viel Spaß bereitet, die Stücke auszusuchen und mit den Jugendlichen einzustudieren. Sie richtete einen herzlichen Dank an die Musiker und Musikerinnen der Jugendkapelle.

Die Jugendleiterin Nadine Rathgeb berichtete über die Aktivitäten der jungen Vereinsmitglieder. Im vergangenen Jahr gab es bei der Kinderfreizeit eine zweieinhalbstündige Husky-Wanderung. Anschließend ging es zum Austoben ins Fantasia-Land nach Dinkelsbühl. Der Ausflug der Jugendkapelle führte nach Ulm, wo unter anderem der Turm des Ulmer Münsters erklommen wurde.

Anita Waizmann berichtete über ihr erstes Jahr als Vorsitzende. Dieses Jahr sei von der Einarbeitung in die Vereinsgeschehnisse und Organisationsaufgaben geprägt gewesen. Zudem sei ihr sehr wichtig, ihre Ausschussmitglieder über die Bilanzen in den einzelnen Teilbereichen genau zu informieren, um die richtigen Entscheidungen auch im Hinblick auf die Finanzen treffen zu können. Sie wünschte sich für das nächste Jahr, dass es dem Musikverein möglich sei, am Umzug des Kalten Marktes teilzunehmen.

Priorität habe nun für den Musikverein allerdings, einen würdigen Nachfolger für den Dirigenten Erwin Schwichtenberg zu finden. Waizmann bedankte sich bei allen Musikern, Dirigenten und Ausschussmitgliedern für die tolle Unterstützung. Außerdem bedankte sie sich bei Uwe Apelt für die Zeit, die er in die ehrenamtliche Unterstützung der D-Lehrgangsabsolventen investiert.

Schrezheims Ortsvorsteher Albert Schiele richtete seine Grußworte an die Versammlung. Er bedankte sich für die kulturellen Beiträge des Musikvereins in der Ortschaft und auch dafür, dass der Musikverein Werbeträger für die Ortschaft Schrezheim sei.

Die Vorstandswahl brachte folgendes Ergebnis: Andreas Kucher wurde als Nachfolger von Jürgen Vaas zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Vaas wurde mit einem Weinpräsent aus der Vorstandschaft verabschiedet.