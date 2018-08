Vielleicht sind es ja große Fans einer Aalener Biermarke gewesen, vielleicht auch einfach nur die üblichen Einfaltspinsel, die gerne Sachen kaputt machen: Jedenfalls fehlt seit kurzem am Ballfangzaum am Sportplatz in Schrezheim eine Bandenwerbungstafel mit der Aufschrift „Wasseralfinger Löwenbrauerei“.

Darüber ärgert sich die Fußballabteilung, immerhin kostet so eine Tafel rund 500 Euro, Geld, das man lieber für etwas anderes ausgegeben hätte. So eben unter den Arm klemmen, ließ sich die zweiteilige Werbetafel nicht. Sie ist insgesamt sechs Meter lang und 75 Zentimeter hoch. Verschwunden ist die Tafel irgendwann in den vergangen 14 Tagen. Der Verein hat Anzeige erstattet.

Jetzt bleibt nur die Hoffnung, dass entweder die Diebe Reue zeigen oder Zeugen etwas gesehen haben. Erste könnten die Tafeln einfach wieder zurückbringen, letzter sollten sich beim Polizeirevier Ellwangen, Telefon 07961 / 9300 melden.