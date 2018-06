Am kommenden Samstag, 16. Juni, findet in Schrezheim wieder ein kostenloser Capoeira-Schnupperkurs für Kinder und Erwachsene statt. Trainiert wird in der Sankt-Georg-Halle von 14.30 bis 16 Uhr. Auch Zuschauer sind herzlich willkommen.

Capoeira ist eine brasilianische Kampfkunst beziehungsweise ein Kampftanz, dessen Ursprung auf den afrikanischen NíGolo („Zebratanz“) zurückgeführt wird. es gibt viele Drehtritte, eingesprungene Tritte und Akrobatik. Traditionell wird zu den Kämpfen Musik gespielt.