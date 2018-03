Netze BW will die 110-kV-Leitung ausbauen und hat deshalb den Antrag gestellt, das Planfeststellungsverfahren zu eröffnen. Das ist Thema im Schrezheimer Ortschaftsrat gewesen. Außerdem ging es um den Bewegungsraum im Kindergarten.

Die neue Ganztagskrippengruppe des Schrezheimer Kindergartens besuchen derzeit zwei Kinder. Ab Juni sollen sechs hinzukommen. Dieser Gruppe fiel zum Leidwesen vieler Eltern der Bewegungsraum zum Opfer. Er soll nun angebaut werden. Dafür seien die Bäume bereits gefällt, ein Parkplatz müsse noch weichen. Schrezheim hofft auf einen Baubeginn noch in diesem Jahr. Die Kosten von rund 43 000 Euro seien im Haushalt eingestellt, der Planungsauftrag vergeben, so Grab.

Auch Schrezheim ist von den Ausbauplänen der Netze BW betroffen. Hier soll die Trasse verlegt werden (wir berichteten mehrfach). Unverständlich ist den Räten, dass Netze BW das Verfahren vorantreibt, obwohl ein bundesweites Gesetz die Erdverkabelung erleichtern könnte. Laut Klaus Schneider (CDU) muss Netze BW erneuerbare Energien jedoch unverzüglich ans Stromnetz anschließen. Man habe, so Bürgermeister Volker Grab, für Schrezheim doch eine gute Lösung gefunden.

Aus dem verschmutzten Glassägweiher entnommene Wasserproben hätten keine Hinweise auf Schadstoffe oder Algenbefall ergeben, berichtete Grab. Hinweisen von Bürgern auf verschmutzte Gewässer gehe die Stadt sofort nach.

Franz Ostermeier (Freie Wähler), der zusammen mit Günther Herschlein (CDU) die Sitzung leitete, regte eine weitere Hundetoilette an der Holzbrücke beim Sportplatz an. Landwirte fänden immer wieder Hundekot in den Äckern.

Franz Ostermeier gab bekannt, dass der Bahnübergang Fayencestraße ab Donnerstag, 22. März, bis Donnerstag, 29. März, 18 Uhr, komplett gesperrt sei. Für Autofahrer gibt es eine Umleitung über die Jagststraße und die Straße Im Grüble. Fußgänger müssen an der Antoniuskapelle vorbei durch die Unterführung ausweichen.

Der Schrezheimer Bahnübergang hatte durch den Klingelton, der beim Senken der Schranke als Warnung für Sehbehinderte ertönt, unliebsam auf sich aufmerksam gemacht. Übernachtungsgäste des Gasthofs Lamm, so Günther Herschlein, fühlten sich gestört. Die Klingel sei inzwischen leiser gestellt worden, sagte Ostermeier.

Martin Gantner (Freie Wähler) zeigte ein Foto vom Eisabwurf eines Windrads im Windpark Rosenberg-Süd. Wenn die EnBW die Großwindräder ohne Eis-Erkennungssystem gebaut habe, sei das Betrug. Auch sei die Lärmbelastung nach wie vor zu hoch. Die Bürgerinitiative Windpark mit Vernunft behalte sich vor, einen Anwalt einzuschalten. Die von Gantner ebenfalls angesprochenen abrutschenden Hänge in Hinterbrand und Altmannsrot will der Ortschaftsrat in einer der nächsten Sitzungen besichtigen.