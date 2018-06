Der Gesangverein Eintracht Schrezheim lädt zu seiner zweiten Dorfwanderung mit musikalischen Picknick ein. Start ist am Sonntag, 17. Juni, um 10 Uhr bei der Antonius-Kapelle in Schrezheim. Die Wanderung führt auf einer leichten Strecke (rund 3,5 Kilometer) zum Sportgelände der Marienpflege. Am Ziel wird der Chor unter Leitung von Bernd Weber ein kleines zweiteiliges Open-Air-Konzert geben. Verpflegung bringen die Wanderer und Gäste selbst mit. Eine Grillmöglichkeit ist vorhanden; für kühle Getränke ist gesorgt. Allen Nicht-Wanderern stehen Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Die Zufahrt ist ab dem Webershof in der Dalkinger Straße ausgeschildert.

Weitere Infos auf www.gesangverein-schrezheim.de