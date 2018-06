Der Musikverein Schrezheim führt am kommenden Samstag, 23. Juni, eine Altpapiersammlung in Schrezheim, Schleifhäusle und Espachweiler durch. Der Erlös trägt zur Deckung der laufenden Kosten für den Probenbetrieb und der Jugendausbildung bei. Das Altpapier kann dazu gebündelt ab 8 Uhr gut sichtbar am Straßenrand bereit gestellt werden.