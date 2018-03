Eine 13-jährige Radfahrerin ist am Sonntagabend verletzt nach Hause gekommen und wurde von dort zur Behandlung in die Virngrundklinik eingeliefert. Die hinzugerufene Polizei geht derzeit davon aus, dass das Mädchen zwischen 19.30 und 19.50 Uhr mit ihrem Mountainbike vermutlich aus der Ortsmitte entlang der Jagst in Richtung Sportplatz Schrezheim unterwegs war und dabei stürzte.