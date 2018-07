Ergebnisauszug Röhlinger Reitturnier:

Springreiter-Wettbewerb:

1. Leonora Sophie Wagner (RVF Schwäbisch Gmünd) auf RM Miss Marple, Wertnote 8,5, 2. Valerie Brenner (RFV St.Georg Nördlingen) auf Shakira, 8,03., 3. Sophia Schön (RV Zöschingen) auf Sterntaler, 7,8, 3. Leonie Stöckle (RFV Rot am See) auf Calia, 7,8.

Schritt-Trab-Galopp:

1. Abteilung: 1. Marie Rettenmeier (RFV Jagstzell) auf Mallefitz, 8,4, 2. Annika Altmann (RFV Heuchlingen) auf Patch, 7,8, 3. Jessica Sachsenmaier (RFV Heuchlingen) auf Nepomuk, 7,4.

2. Abteilung: 1. Sophia Schön (RV Zöschingen) auf Sterntaler, 8,3 2. Leon Späth (RFV Heidenheim-Aufhausen) auf Gründleinshofs Paparazzi, 8,2, 3. Jule Fuchs (RFV Rindelbach) auf Catch the Spirit, 7,6.

3. Abteilung: 1. Hanna Tremel-Wunderle (RFV St.Georg Nördlingen) auf Dynamite, 7,6 2. Luisa Wild (RFV Aalen-Fachsenfeld u.U.) auf Comptessa, 7,4, 3. Mia Hamm (RV Heidenheim) auf Mr. Bean, 7,2, ... 6. Lucas Behling (RV Aalen u.U.) auf Sugababe, 6,6.

4. Abteilung:1. Marie Bernhard (RFV Heuchlingen) auf Flitzchen, 7,4, 2. Kathrin Zappe (RSG Ostalb) auf Moritz, 7,2, 3. Nicolai Waibel (RFV Heuchlingen) auf Gavenia WB, 7,0, ... 4. Felicitas Meles (RFV Jagstzell) auf Desi, 6,8.

Reiter-Wettbewerb Schritt-Trab:

1. Abteilung: 1. Lina Rettenmeier (RFV Jagstzell) auf Calypso, 7,8, 2. Marlene Brenner (RFV Lippach) auf De Prinz Tornado, 7,4 3. Jasmin Schlecht (RFV Lippach) auf Grandioso, 6,8. 2. Abteilung: 1. Sarah Thier (RFV Heuchlingen) auf Medina, 7,2 2. Jana Täger (RFV Frankenhardt) auf Oilily T., 6,4 3. Calvin Jennewein auf Pied, 6,3 4. Finja Klenner (PF Saurach) auf Karioka, 5,8. 3. Abteilung: 1. Lisa Späth (RFV Heidenheim-Aufhausen) auf Gründleinshofs Paparazzi, 7,4 2. Leni Truckses (RFV Frankenhardt) auf Merlin, 7,2, 3. Felix Zappe (RSG Ostalb) auf Moritz, 7,0.

Dressur-Wettbewerb:

1. Celina Moosner (PSG Seegartenhof) auf Starlight, 8,4, 2. Nicole Lutz (RG Zöbingen) auf Nacrostar, 8,2, 3. Svea Täger (RFV Frankenhardt) auf Oilily T., 7,9.

Springpferdeprüfung Kl. A**:

1. Mario Walter (RSG Ostalb) auf Carletta, 8,5, 2. Stefanie Pape (RSG Ostalb) auf Cancador, 7,8, 3. Sina Malin Neukamm (RFV Aalen-Waldhausen) auf Maghan Rose, 7,6, 3. Lisa Hederer (RFV St.Georg Nördlingen) auf Costa Quanto, 7,6, 3. Sophia Kohler (RFV Rindelbach) auf Balisto, 7,6.

Springprüfung mit steigenden Anforderungen Kl. A**:

1. Abteilung: 1. Viktoria Rupp (RFV Rot am See) auf Deja Vu, fehlerfrei in 49,17s, 2. Lisa Hederer (RFV St.Georg Nördlingen e.V.) auf Costa Quanto, fehlerfrei in 52,90s, 3. Lisa Tschunko (RG Hinterlengenberg u.U.) auf Carlie Carlsson, fehlerfrei in 56,38s. 2. Abteilung: 1. Nina Klotzbücher (RFV Mögglingen) auf Calle Blue, fehlerfrei in 52,24s, 2. Ann-Cathrin Hees (RFV Heuchlingen) auf Quadratico Practico, fehlerfrei in 52,90s, 3. Christina Böhnlein (RFV Bechhofen a.d.H.) auf Catalano, fehlerfrei in 56,43s.

Stilspring-WB - ohne EZ:

1. Nathalie Schreckenhöfer (RFV Mögglingen) auf Zorro, 8,3, 2. Leonie Stöckle (RFV Rot am See) auf Calia, 8,0, 3. Mya Noemie Keller (PSV Neuburg a.d.Donau) auf Maserati, 7,8, 4. Marlene Brenner (RFV Lippach) auf De Prinz Tornado, 7,7, 5. Amelie Hauber (RFV Rindelbach) auf Pikeur, 7,.6

Stilspringprüfung Kl. A*:

1. Abteilung: 1. Clarissa Fischer (RFV Rindelbach) auf Harley, 8,4, 2. Jessica Gmeiner (RFV Rindelbach) auf Atacama K, 8,2, 2. Marina Weisser (PSG Seegartenhof) auf Hennessey, Wertnote 8,2, 4. Ann-Kathrin Halm (RFV Essingen) auf Z-Callas, 7,9. 2. Abteilung: 1. Carolin Bux (RFV Jagstzell) auf Alesandro, 8,3, 1. Katja Bango auf Carlos E (RFV Röhlingen), 8.30, 3. Linda Vaas (RV Grafenhof) auf Candy, 8,0, 3. Lea König (RV Aalen u.U.) auf Chanel Royal, 8.00.

Zeitspringprüfung Kl. L:

1. Claudia Bock (RG Unterschneidheim u.U.) auf Independent Girl in 58,74s, 2. Harald Mayer (RG Hinterlengenberg u.U.) auf Candida in 59,60s, 3. Marla Jule Beyeler (RSG Ostalb) in 61,34s.

Dressurprüfung Klasse A: 1. Marlene Krieger (RFV Röhlingen u.U.) auf Fantastischer Peter, 7,8, 2. Leonie Münch (RFV Rindelbach) auf Fiorento, 7,6, 3. Amelie Hauber (RFV Rindelbach) auf Pikeur, 7,5.

Punktespringprüfung Kl. L mit Joker:

1. Abteilung: 1. Claudia Bock (RG Unterschneidheim u.U.) auf Independent Girl, 44 Punkte in 43,71s, 2. Ernst Ballenberger (RFV Öhringen) auf TH Clear Round, 44 Punkte in 53,02s, 3. Ann-Celine Zeberer (RFV Jagstzell) auf Alesandro, 44 Punkte in 55,22s. 2. Abteilung: 1 Ann-Celine Zeberer (RFV Jagstzell) auf Carlie Carlsson, 44 Punkte in 51,94s, 2. Sophia Fuchs (RFV Rindelbach) auf Amira, 44 Punkte in 55,09s, 3. Hanna-Marie Holz (RFV Essingen) auf Chico Charly, 44 Punkte in 56,0s.

Springprüfung Klasse A** :

1. Abteilung:1. Viktoria Rupp (RFV Rot am See) auf Deja Vu, fehlerfrei in 49,39s, 2. Vera Brendle (RFV Essingen) auf Enrico, fehlerfrei in 52,86s, 3. Mona Mayer (RFV Frankenhardt) auf Don Ed Hardy, fehlerfrei in 57,97s.

2. Abteilung: 1. Anna Pfitzer (RFSG Neuler) auf All Inclusive P, fehlerfrei in 50,70s, 2. Nina Klotzbücher (RFV Mögglingen) auf Calle Blue, fehlerfrei in 54,35s, 3. Erich Pfleiderer (RFV Heuchlingen) auf Calvados P, fehlerfrei in 58,08s.

Führzügel-WB

1. Abteilung: 1. Melina Kluge (RFV Heuchlingen) auf Imelda, 7,7, 2. Maxine Märsch (RG Hinterlengenberg u.U.) auf Runa ma belle, 7,5, 3. Pia Friedel (RFV Heuchlingen) auf Carry Me, 7,3.

2. Abteilung: 1. Sophia Renschler (RFV Rindelbach) auf Kiaro, 7,5, 2. Nina Sandhöfner (RFV Röhlingen u.U.) auf Fennek, 7,1, 3. Anna-Lena Wild (RFV Aalen-Fachsenfeld u.U.) auf Comptessa, 7,0.

3. Abteilung: 1. Lukas Bernhard (RFV Heuchlingen) auf Flitzchen, 7,5, 2. Leilani Mahlbeck auf Pied, 7,3, 3. Tim Gloning (RG Zöbingen) auf Pia, 7,1.

4. Abteilung: 1. Clara Haug auf Rusty, 7,3, 2. Lea Hertle (RFV Wemding) auf Chipsy, 7,0, 3. Ines Hahn auf Puck, 6,8, 3. Leopold Haag auf Pearl, 6,8, 3. Emma Zeller (RG Hofen) auf Amaretti, 6,8.

Springprüfung Kl. M* mit Siegerrunde:

1. Falk-Filip-Finn Westerich (RFG Deschenhof) auf La Bonita,0,00/0,00/33,96s, 2. Justin Karina Maier (RSG Dettinger Alb) auf Cornet's Crush Cutter Girl, 0,00/0,00/38,34s, 3. Mario Walter (RSG Ostalb) auf Lome, 0,00/0,00/38,38s.

Springpferdeprüfung Kl. L:

1. Mario Walter (RSG Ostalb) auf Carletta, 8,4, 2. Mario Walter (RSG Ostalb) auf Zanzini, 7,8, 3. Lisa Hederer (RFV St.Georg Nördlingen e.V.) auf Costa Quanto, 7,6.

Springprüfung Kl. L:

1. Abteilung: 1. Katja Vaas vom (RFV Röhlingen u.U. 1924) auf Carissma, fehlerfrei in 58,29s, 2. Tina Baurenschmidt (PSG Ellingen e.V.) auf Bench Balou, fehlerfrei in 59,61s, 3. Trixi Konle (RSG Ostalb) auf Grenzhoehes Cajus, fehlerfrei in 60,91s.

2. Abteilung: Gerhard Hieber (RFV Mögglingen) auf Clarissa, fehlerfrei in 58,86s, 2. Thomas Engelhard (PF Saurach) auf Caramba E, fehlerfrei in 59,83s, 3. Falk-Filip-Finn Westerich (RFG Deschenhof) auf Cido B, fehlerfrei in 61,17s.