Die Standarte des Reit- und Fahrvereins Röhlingen ist nach fast 70 Jahren in die Jahre gekommen. Jetzt ist Zeit für eine neue. Doch die kostet rund 4500 Euro. Grund genug, um auf den Crowdfunding-Zug der Ellwanger VR-Bank aufzuspringen und mithilfe des genossenschaftlichen Gedankens „Viele schaffen mehr“ auf viel Unterstützung zu hoffen.

1951 angeschafft, hat die Standarte die Mitglieder des Reit- und Fahrvereins jährlich rund 30-mal begleitet, egal, ob bei Blutritten wie zum Beispiel in Schwenningen oder Weingarten, bei Umzügen wie zum Kalten Markt oder bei Geburtstagen oder Hochzeiten.

Was ist eigentlich eine Standarte? Ursprünglich kommt dieses „Fähnlein“ aus dem militärischen Sprachgebrauch, sie ist aber auch das Hoheitszeichen eines Staatsoberhaupts. Oder eben die Flagge eines Vereins. Heute finden sich auf vielen Standarten christliche Symbole. Auf der neuen des Reitvereins wird auf einer Seite Sankt Georg, der Schutzpatron der Reiter, zu sehen sein. Diese Seite ist vom Hintergrund her in Rot gehalten. Die grüne Seite ziert das Dorfwappen von Röhlingen mit dem Vereinsnamen.

4500 Euro sind viel für einen Verein. Das war auch schon 1951 so. Damals – noch zu D-Mark-Zeiten – wurde die Standarte ebenfalls über viele Spender finanziert. Rund 500 Euro kamen zusammen, wovon ein handschriftliches, eingerahmtes Dokument zeugt.

Heute hat man mit dem Crowdfunding der VR-Bank andere Möglichkeiten wie zum Beispiel das Internet, um möglichst viel Geld zusammenzubringen. Die Mitglieder müssen jedoch ordentlich die Werbetrommel rühren. Das können sie zum Beispiel beim Röhlinger Reitturnier, das vom 15. bis 15. Juli auf dem Gelände des Vereins über die Bühne geht, oder auch im persönlichen Gespräch. Denn nur wenn viele Spender da sind, legt die VR-Bank für jede Spende auch etwas drauf. Das Crowdfunding-Projekt „Standarte für den Reit- und Fahrverein Röhlingen“ läuft bis zum 19. September. (afi)