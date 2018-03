„Somnium“ (Traum), diesen Titel trägt die Stadtsportgala des FC Röhlingen am Samstag, 7. April, um 19 Uhr in der Rundsporthalle. Am Montag, 5. März, beginnt der Vorverkauf.

Die Gala steht unter dem Titel „Somnium“, nicht zuletzt wegen des Herzensprojekts der Showakrobaten des FC Röhlingen, das sie mit ihrer Sportgala vor vier Jahren verwirklicht haben. Seit 2015 begeistert der FC Röhlingen jedes Jahr im Frühling Hunderte Zuschauer. Einen kleinen Vorgeschmack gab es beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest. Ryk, der 28-jährige Musiker aus Hannover, der sich mit seiner glasklaren Stimme auf Platz 3 sang, will auch das Ellwanger Publikum mit Gesang am Klavier verzaubern. Neben regionalen und überregionalen Showgruppen wird es international mit Besuch aus der Schweiz.

Angespannte Stille, feuchte Hände und staunende Blicke, das garantieren die Organisatoren des FC Röhlingen den Besuchern ihrer Stadtsportgala „Somnium“. Denn die vierte Auflage wird zum schwindelerregenden Abenteuer aus einer Vielfalt an beeindruckenden Bewegungskünsten.

„Wir leben in einer Welt, in der unser Alltag von Stress und Hektik bestimmt ist. Wir gestehen uns nur wenige Momente zu, in denen wir schöne Augenblicke genießen und unser Augenmerk darauf richten, was uns tief im Innersten bewegt. Wir kommen meist nur dann zur Ruhe, wenn wir schlafen, besser wenn wir träumen. Einen Moment des Träumens möchten wir dem Publikum in diesem Jahr mit unserer Stadtsportgala in der Rundsporthalle in Ellwangen schenken“, sagen Vanessa Schneider, Vanessa Spaag und Nicole Bühler vom FC Röhlingen.