Die Erzieherinnen und Kinder im katholischen Kindergarten Sankt Peter und Paul sind „einfach zufrieden und glücklich“, denn sie werden am Sonntag, 10. Juni, ab 13.30 Uhr ihren neuen Garten einweihen. Der Garten wird gesegnet und offiziell eröffnet, im Anschluss daran wird das neue Logo des Kindergartens vorgestellt. Auch das neue Leitbild und die Konzeption liegen aus. Die Erzieherinnen haben mit den Kindern ein kleines Programm vorbereitet und freuen sich auf Gäste. Der komplett erneuerte Garten bekommt auch einen tollen Namen. Für die Kinder wird es eine Spielstraße geben. Auch an eine Tombola und an Essen und Trinken ist gedacht.