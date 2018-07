Ein gemütlicher zwangloser Abend mit Getränken und kleinen Speisen wird in der Schweiz oder in Frankreich als Apéro bezeichnet. Im schwäbischen Raum kennt man ähnliche Zusammenkünfte als „Ständerling“. Am Dienstag hatte der Katholische Frauenbund Röhlingen zu solch einem Abend eingeladen. Im Hof des Lammwirts (Ortsvorsteher Hans-Peter Müller) unter der Linde fand sich das passende Ambiente. Mehr als ein gemütliches, geselliges Beisammensein, schöne Gespräche mit Freunden und leckere Cocktails brauchte es nicht. Das kam sehr gut bei den rund 170 Gästen an, die den Abend bei herrlichem Sommerwetter genossen. Die Gäste kamen aus allen Altersgruppen und man sah nicht nur Frauen, sondern auch einige Männer. Das Ziel des Frauenbundes, die verschiedenen Altersgruppen zusammenzuführen, war aufgegangen. Für die Stimmung sorgte auch passende Live-Musik. Zu Beginn des Abends spielte Acoustik2, später am Abends traten als Überraschungsgäste noch vier junge Männer auf. Magnus Müller, Martin Holzinger, Benjamin Kurz und Lukas Uhl spielten als „My beatiful struckness“ noch bis spät in die Nacht. So wurde aus dem Apéro-Abend eine Apéro-Nacht.