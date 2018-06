Von Josef Schneider

Als erste Stadt in Baden-Württemberg und als zehnte Stadt in Deutschland ist Ellwangen mit dem Prädikat „Stadt ohne Rassismus – Stadt mit Courage“ ausgezeichnet worden. Im Rahmen einer Feierstunde im Palais Adelmann am Montagnachmittag überreichte Mark Medebach, Referent in der Bundeskoordination „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“, Urkunde und Schild an Oberbürgermeister Karl Hilsenbek. Den hohen Stellenwert der Auszeichnung unterstrich als Patin die baden-württembergische Integrationsministerin Bilkay Öney mit ihrer Anwesenheit.