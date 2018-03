Der Ortschaftsrat von Röhlingen freut sich über eine ganze Liste von Maßnahmen, die die Stadt Ellwangen heuer umsetzen will. Die zu erwartenden Gesamtinvestitionen in Röhlingen und seinen kleineren Teil-orten belaufen sich auf über eine dreiviertel Million Euro.

Gleich zwei wichtige Straßenbauarbeiten stehen auf dem Plan. In Killingen soll die Ortsdurchfahrt auf der kompletten Länge erneuert werden. Die Kosten für die Straßendeckenerneuerung und eine abschnittsweise Verlängerung der Gehwege belaufen sich auf über 117 000 Euro. Aktuell prüft die Stadt, ob es möglich ist, die Kanäle im Zuge der Baumaßnahme zu sanieren. „Wir sind zum Schluss gekommen, dass an einigen Stellen eine Kanalsanierung in Killingen entlang der Ortsdurchfahrt Sinn machen würde“, sagte der Leiter des Tiefbauamtes, Marco Pilenza.

Eine Entscheidung darüber soll noch in dieser Woche erfolgen. Was Killingen auf jeden Fall bekommt, ist eine moderne Breitbandversorgung und einen Gasanschluss. Auch die Stromleitungen sollen in den Boden verlegt werden. Die Dachständerleitungen werden abgebaut.

Hohes Interesse an Breitband

Das Interesse der Killinger am Breitband ist laut Ortsvorsteher Hans-Peter Müller hoch. „Derzeit haben 70 Prozent der Einwohner Killingens Interesse an einem Breitbandanschluss“, sagt Müller. Sein Appell richtete sich aber auch an die verbleibenden 30 Prozent der Killinger, die sich bislang noch nicht für eine Verlegung eines Breitbandanschlusses ins Haus entschließen konnten. „Dieses Geld ist nicht umsonst investiert. Breitband ist heute ebenso wichtig wie eine gut funktionierende Wasser- und Stromversorgung“, so Müller, der in einem Breitbandanschluss auch eine Wertsteigerung der eigenen Immobilie sieht.

Auch die Stadt bietet den Interessenten und noch Unentschlossenen ihre Hilfe in Sachen Breitband an. Der Bau soll im Juli beginnen und bis Ende September dauern.

Fast 570 000 Euro will Ellwangen in die zweite Maßnahme, die Kanalerneuerung in Neunheim, stecken. „Aufgrund des schlechten Zustandes der Kanäle im Bereich der Maierstraße sowie Ellwanger Straße und dem Rückstau im Bereich der Rattstadter Straße hat das Tiefbaubamt beschlossen, diese Maßnahme öffentlich auszuschreiben“, sagte Pilenza. Den Zuschlag bekam die Firma Martin Roth & Söhne aus Ellwangen, die auch die Ortsdurchfahrt Killingen sanieren wird. Auch hier sollen die Arbeiten im Juli beginnen.

Im Blick hat die Verwaltung außerdem die Errichtung eines kleinen Kreisverkehrs im Kreuzungsbereich in Neunheim im Zuge der Kanalsanierung. Der Ortschaftsrat beauftragte die Stadt damit, auch eine Fortführung des Radweges in diesem Bereich prüfen zu lassen.

Die Entscheidung des Ellwanger Gemeinderats, einen zweiten Kunstrasenplatz beim Waldstadion einzurichten, hat in Röhlingen für Verstimmung gesorgt. Einige Ortschaftsräte bezeichneten die Investition als unglücklich, vor allem im Zeichen der schwierigen Finanzlage der Stadt. Für Unverständnis bei den Räten sorgte auch die aus ihrer Sicht wachsweiche Formulierung zur finanziellen Beteiligung der Vereine, die den Kunstrasenplatz nutzen.