Einstimmig hat der Ortschaftsrat Röhlingen dem Bauvorhaben der Firma Ivoclar Vivadent zugestimmt. Durch den Bau eines Hochregallagers sollen bis 2023 in Ellwangen 40 Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Firma investiert 29 Millionen Euro.

Der Dentalspezialist Ivoclar Vivadent hat sich bereits 1969 im Gewerbegebiet Neunstadt angesiedelt. Nun möchte die Firma mit Stammsitz in Liechtenstein ihren Standort erweitern. Außer dem Hochregallager soll an der Anton-Doser-Straße noch ein öffentlicher Lastwagen-Parkplatz angelegt werden. Von hier aus sollen künftig alle Niederlassungen der Unternehmensgruppe sowie Vertriebspartner und Kunden auf der ganzen Welt beliefert werden.

Das Bauvorhaben ist dem Ortschaftsrat bereits in einer nicht öffentlichen Sitzung vorgestellt worden. Damals wurde die Höhe des Gebäudes bemängelt. Die Gesamthöhe darf nicht über 526 Meter beziehungsweise 528 Meter über Normalnull liegen. Der Bebauungsplan wurde entsprechend geändert. Der Ortschaftsrat Röhlingen beschäftigte sich nun mit der Frage, ob die nun geplante Höhe in Ordnung ist oder nicht. Im Norden ist das Hochregallager 18,5 Meter hoch, im Süden bis zu 23 Meter. Es wäre das höchste Gebäude des Gebiets. „Es gibt bereits ein Bürogebäude, das 21, 5 Meter hoch ist. Das Hochregallager wird also nicht viel höher“, sagte Ortsvorsteher Hans-Peter Müller. Da der geplante Bau in einem Grauton gehalten werden soll und keine auffällig leuchtende Reklame angebracht werden dürfe, sei die Höhe vertretbar.

Alle Ortschaftsräte begrüßten das Bauvorhaben und genehmigten es einstimmig. „Es ist schön, dass die Firma Ivoclar Vivadent an ihrem Standort in Ellwangen festhalten möchte und ihn erweitern will. Das ist gut für die Stadt und schafft Arbeitsplätze“, so Müller. Die Inbetriebnahme ist für das zweite Halbjahr 2020 geplant.

Ivoclar Vivadent mit Hauptsitz in Schaan, Liechtenstein, ist weltweit tätig und entwickelt Produkte und Systeme für Zahnärzte und Zahntechniker, zum Beispiel das Material für Kronen und Füllungen. Das Unternehmen mit Niederlassungen in 25 Ländern beschäftigt weltweit rund 3600 Mitarbeitende.